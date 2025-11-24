Policía de Jacksonville desmiente rumores sobre un asesino en serie tras hallazgo de tres mujeres muertas

La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO), en Florida, salió al paso de una oleada de rumores que circulaban en redes sociales sobre la presencia de un asesino serial actuando en la ciudad, luego de que tres mujeres fueran halladas muertas entre sábado y lunes.

“Podemos confirmar que estas afirmaciones son FALSAS”, publicó la JSO en redes sociales.

Las autoridades insistieron en que los casos no presentan conexión entre sí, no existe evidencia que apunte a una amenaza para el público y que cada muerte está siendo investigada como un hecho individual.

Tres muertes en tres días

El temor comenzó a expandirse durante el fin de semana, cuando se confirmaron los tres fallecimientos en situaciones distintas:

Cherrish Nunley, 24 años

El sábado, Cherrish Nunley, madre de dos hijos, fue hallada muerta a tiros en un estacionamiento, según medios locales. Una colecta abierta para ayudar a su familia la describió como “una niña hermosa y una madre dedicada”.

Tiffany Felton

El domingo, un pescador descubrió el cuerpo de Tiffany Felton bajo un puente en Blanding Boulevard. Organizaciones comunitarias calificaron el hecho como “un asesinato innecesario” y lamentaron el abandono del cuerpo.

Una tercera víctima en Phoenix

El lunes, agentes respondieron al llamado desde una casa de huéspedes en el barrio de Phoenix, donde una mujer fue encontrada inconsciente. Las causas de su muerte no se habían determinado de inmediato.

Hasta ahora, la policía no ha anunciado arrestos ni confirmaciones sobre sospechosos en ninguno de los casos.

Redes sociales alimentan la especulación

A pesar de la aclaración oficial, los comentarios se dispararon en plataformas como Facebook, donde algunos usuarios cuestionaron la versión policial y compararon la situación con casos históricos de asesinos seriales como Ted Bundy o John Wayne Gacy.

Mensajes como: “¿No es esto lo que dice la policía en todas las películas de asesinos en serie?” y “Tres cuerpos en tres días… ¿Cómo pueden asegurar que no está relacionado?”, reflejan el escepticismo de parte de la comunidad digital.

La policía mantiene la calma

La JSO reiteró su postura e instó a la comunidad a confiar en el trabajo investigativo. “No existe peligro público relacionado con estos incidentes. Estamos siguiendo los hechos y las pruebas en cada caso”.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades aseguran que cualquier actualización será divulgada tan pronto como sea pertinente.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero