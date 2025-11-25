América no podrá contar con el francés Saint-Maximin para el inicio de la liguilla

Allan Saint-Maximin, delantero francés del América, todo indica no podrá estar presente este miércoles en el primer partido de la liguilla contra el Monterrey, según se pudo conocer a la llegada del cuadro americanista a la ciudad regiomontana al no aparecer entre los jugadores que fueron convocados.

Frente a este imponderable, el cuadro americanista tendrá que hacer variantes en su esquema táctico, después de que “Maximan” estaba considerado en el once titular de las Águilas en el eje del ataque junto con el uruguayo Rodrigo Aguirre.

De acuerdo a versiones extraoficiales, los posibles candidatos para aparecer junto con Aguirre está el chileno Víctor Dávila o el uruguayo Brian Rodríguez, sobre todo este último porque se desenvuelve por las bandas y no tanto por el centro del ataque como el Búfalo Aguirre.

De esta forma del once inicial que se había manejado a mediodía, la única variante será la del francés Maximin, pero debido a este inconveniente de salud, el cuerpo técnico deberá modificar su esquema, aunque en este sentido no existe mayor complicación, pues se reportó que las Águilas cuentan con plantel completo.

América buscará salir avante del compromiso en calidad de visitante contra los Rayados del Monterrey aprovechando la cuarta posición en la tabla de posiciones para el inicio de la liguilla y que les tocó enfrentar al quinto clasificado como es la oncena regiomontana.

En el último antecedente en liguilla de estos dos equipos es en la final del torneo Apertura 2024, en donde el cuadro americanista terminó imponiéndose con marcador global de 3-2, con victoria 2-1 en el estadio Cuauhtémoc de Puebla donde América fue local y empate 1-1 en el duelo de vuelta para la coronación de las Águilas.

El cuadro americanista jugó siete encuentros en esta fase al partir desde la fase de Play in al imponerse a los Xolos en serie de penales, después eliminaron al Toluca con marcador global de 2-0 y al Cruz Azul en semifinales 4-3 para llegar a la final contra los Rayados.

América verá la posibilidad de que Allan Saint-Maximin viaje este miércoles a temprana hora a Monterrey para que pudiera ver acción, pero de acuerdo a los malestares respiratorios del delantero europeo, que tenía muchas ilusiones de poder iniciar con todo la liguilla.

