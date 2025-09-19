Álvaro Fidalgo viajó con América, pero tiene mínimas opciones de jugar vs. Monterrey
Álvaro Fidalgo viajó con el América para enfrentar al Monterrey, pero se decidirá momentos antes del juego si es tomado en cuenta.
El mediocampista Álvaro Fidalgo podría tener participación contra los Rayados del Monterrey, pero todo dependerá de la prueba que le realice el cuerpo médico del América, momentos antes de encarar el duelo contra los regiomontanos y en caso de no estar listo, su sitio será ocupado por otro elemento.
Bajo esa duda y la baja confirmada de última hora de Jonathan Dos Santos, el cuadro americanista afrontará el duelo de la fecha nueve contra la Pandilla con una alineación en donde se prevé que aparezcan desde el inicio jugadores como Ramón Juárez y el Brian “Rayito” Rodríguez.
De esta forma, la alineación americanista quedaría de la siguiente forma: Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja; Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Alejandro Zendejas; Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.
La presencia de Juárez obedece a cuestiones tácticas y también al hecho de que acaba de renovar su contrato por cuatro años más con el América, que sin duda le da una seguridad al jugador y a la institución de contar con un jugador surgido de la cantera americanista.
Hasta el momento el cuerpo técnico del América busca encontrar un once ideal, sobre todo en la cuestión ofensiva, en donde varios juegos los han dejado de escapar por falta de definición y donde seguramente estarían en una posición mejor en la tabla.
Otra de las ausencias notables en el cuadro americanista será el delantero Henry Martín, quien volvió a lesionarse una parte de su cuerpo y ahora la dolencia en la rodilla izquierda lo alejará de la alineación por lo menos en tres partidos más contra Monterrey, Atlético San Luis y Santos Laguna.
Un adelanto de liguilla, dice Zendejas
Por su parte Alejandro Zendejas, uno de los jugadores de mayor relevancia en el América definió el duelo contra los Rayados de Monterrey como un adelanto de la liguilla: “Es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores. En lo particular lo veo como en un partido de sueño, porque yo nunca me imaginé jugar contra estos grandes jugadores. Pero al final en la cancha somos 11 contra 11, pero siempre hay que respetar al rival”.
En lo individual expuso que está viviendo un gran momento por la confianza que le ha brindado el cuerpo técnico de André Jardine: “El momento que estoy viviendo es gracias a la confianza de los entrenadores y de los compañeros, porque con ellos son con quienes estoy en la cancha”, concluyó.
