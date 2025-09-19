Álvaro Fidalgo viajó con América, pero tiene mínimas opciones de jugar vs. Monterrey

El mediocampista Álvaro Fidalgo podría tener participación contra los Rayados del Monterrey, pero todo dependerá de la prueba que le realice el cuerpo médico del América, momentos antes de encarar el duelo contra los regiomontanos y en caso de no estar listo, su sitio será ocupado por otro elemento.

Bajo esa duda y la baja confirmada de última hora de Jonathan Dos Santos, el cuadro americanista afrontará el duelo de la fecha nueve contra la Pandilla con una alineación en donde se prevé que aparezcan desde el inicio jugadores como Ramón Juárez y el Brian “Rayito” Rodríguez.

🚨Está podría ser la alineación del @ClubAmerica para enfrentar al Monterrey (con línea de 5)🚨🦅👀



•Alexis Gutiérrez iría de titular en lugar de Álvaro Fidalgo ✅



•Ramón Juárez con posibilidades de ser titular después de su renovación ✅



Vía: @Leonlec #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/hM5ZAWQjq6 — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) September 19, 2025

De esta forma, la alineación americanista quedaría de la siguiente forma: Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja; Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Alejandro Zendejas; Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

La presencia de Juárez obedece a cuestiones tácticas y también al hecho de que acaba de renovar su contrato por cuatro años más con el América, que sin duda le da una seguridad al jugador y a la institución de contar con un jugador surgido de la cantera americanista.

AMÉRICA 🦅



Álvaro Fidalgo SÍ hará el viaje a Monterrey, pero irá a la banca será decisión de Jardine si lo utiliza o no. @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/utcfnWZazL — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) September 19, 2025

Hasta el momento el cuerpo técnico del América busca encontrar un once ideal, sobre todo en la cuestión ofensiva, en donde varios juegos los han dejado de escapar por falta de definición y donde seguramente estarían en una posición mejor en la tabla.

Otra de las ausencias notables en el cuadro americanista será el delantero Henry Martín, quien volvió a lesionarse una parte de su cuerpo y ahora la dolencia en la rodilla izquierda lo alejará de la alineación por lo menos en tres partidos más contra Monterrey, Atlético San Luis y Santos Laguna.

Un adelanto de liguilla, dice Zendejas

Por su parte Alejandro Zendejas, uno de los jugadores de mayor relevancia en el América definió el duelo contra los Rayados de Monterrey como un adelanto de la liguilla: “Es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores. En lo particular lo veo como en un partido de sueño, porque yo nunca me imaginé jugar contra estos grandes jugadores. Pero al final en la cancha somos 11 contra 11, pero siempre hay que respetar al rival”.

¡EMOCIONADO POR JUGAR CONTRA SUS ÍDOLOS! 🤩



Alejandro Zendejas no pudo ocultar su felicidad de enfrentar a Rayados, ya que podrá jugar contra cracks del futbol mundial. pic.twitter.com/mjGFvjvfgJ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 19, 2025

En lo individual expuso que está viviendo un gran momento por la confianza que le ha brindado el cuerpo técnico de André Jardine: “El momento que estoy viviendo es gracias a la confianza de los entrenadores y de los compañeros, porque con ellos son con quienes estoy en la cancha”, concluyó.

Seguir leyendo:

– Henry Martín sigue mal y de malas con una nueva lesión en la rodilla izquierda

– El Vasco Aguirre se niega a especular sobre convocatoria del español Álvaro Fidalgo

– Rayados de Monterrey podría debutar a su polémico último refuerzo Anthony Martial vs. América















