Empleado de iglesia en Houston acusado de hacerse pasar por agente de ICE para extorsionar a mujer

Donald Doolittle, de 58 años, director de seguridad de la Iglesia Comunitaria Gateway en Webster, Texas, fue arrestado tras ser acusado de hacerse pasar por un agente federal de inmigración para exigir dinero a una mujer, según documentos judiciales presentados en el condado de Harris.

De acuerdo con la declaración jurada y reportes de ABC Houston, la presunta víctima, identificada como Rita Dumont Mayans, trabaja como masajista terapéutica y atendió al acusado el jueves pasado. Tras la sesión, ambas partes habrían tenido un desacuerdo sobre el método de pago, momento en el que Doolittle supuestamente presentó una credencial con la etiqueta “ICE” y le pidió su identificación migratoria.

Acusado exigió dinero a la mujer

Según un video de la audiencia judicial obtenido por ABC News, la víctima mostró a Doolittle su visa temporal. El magistrado que leyó el caso señaló que el acusado habría exigido a la mujer entregar $500 para evitar supuestas consecuencias migratorias, lo que ella terminó haciendo por temor a perder contacto con su familia.

Posteriormente, el acusado habría enviado mensajes asegurándole que no recibiría comunicaciones adicionales de ninguna autoridad migratoria, según declaraciones oficiales.

Investigación en marcha

La policía tomó conocimiento del caso cuando la mujer se encontró con agentes durante un almuerzo al día siguiente, momento en el que decidió informar lo ocurrido, según informó la estación KTRK.

Doolittle ha sido acusado de hacerse pasar por servidor público y de presuntamente usar esa representación para obtener dinero de manera indebida. Su fianza fue fijada en $10,000 dólares mientras avanza el proceso.

La iglesia donde laboró durante una década como director de seguridad no se ha pronunciado públicamente hasta el momento.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera