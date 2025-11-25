Jugador del Peñarol es condenado a 6 años y 8 meses de prisión por violación en Argentina

El jugador uruguayo de Peñarol Diego García fue condenado este martes por la Justicia de Argentina a seis años y ocho meses de prisión, por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, por la violación de una mujer en 2021, durante su paso por el Club Estudiantes de La Plata, ciudad en la que fue detenido inmediatamente después de la lectura de su condena.

Hasta que una instancia judicial superior confirme la condena, García quedará en detención domiciliaria, según indicó a EFE su abogado, Diego Bandín, quien explicó que, por ahora, el jugador permanecerá en La Plata.

El fallo fue dictado por el juez Ezequiel Medrano, quien condenó al jugador por “abuso sexual con acceso carnal” contra Clara Bulacio. Fue ella quien, en febrero de 2021, denunció que García la llevó a un baño, la golpeó y la violó durante una residencia de verano en las instalaciones de Estudiantes.

Marcelo Peña, abogado de Bulacio, declaró a EFE que están conformes “porque se encontró plenamente responsable a García”.

“Clara está convencido de que esto fue un fallo justo”, agregó, remarcando también el “tono altanero” del jugador durante el proceso.

Mientras tanto, en Uruguay el Peñarol rescindió el contrato del mediocampista.

García, de 28 años, había sido titular el domingo pasado en el clásico ante Nacional, que terminó 2-2. Aquella presentación podría quedar registrada como su último partido en el club aurinegro: en 2025 disputó 46 encuentros, marcó 5 goles y entregó seis asistencias.

El jugador volvió a Argentina para enfrentar el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de La Plata. Durante su turno de alegatos, declaró, pero evitó responder preguntas.

Bulacio, dos meses después del ataque, hizo un fuerte descargo contra Estudiantes —club en el que ella jugaba hockey— y anunció en redes sociales que renunciaba a la institución tras sentirse desprotegida. “Si Estudiantes es una escuela, enseñen primero a respetar a la mujer. Sean la familia que dicen ser”, escribió entonces.

Estudiantes separó preventivamente a García, aunque luego continuó su carrera en otros clubes argentinos como Talleres de Córdoba y Patronato. En 2022, tras recibir autorización judicial para jugar en el exterior, Estudiantes rescindió su contrato y el mediocampista pasó por Emelec y Liverpool de Uruguay, hasta llegar a Peñarol a comienzos de este año.

La sentencia de este martes no solo marca un cierre judicial, sino que deja al fútbol de la región frente a una discusión profunda sobre responsabilidad, conducta y consecuencias en la vida deportiva.

