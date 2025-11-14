Kylian Mbappé regresa al Real Madrid tras lesionarse con Francia

Kylian Mbappé volverá de inmediato a Madrid después de que Francia decidió liberarlo del partido del domingo contra Azerbaiyán, debido a la inflamación en el tobillo derecho que arrastra desde hace varios días.

El delantero del Real Madrid, que fue figura en la goleada 4-0 ante Ucrania, será sometido este viernes a exámenes médicos en España para determinar el alcance de las molestias.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció la decisión mediante un comunicado publicado minutos antes de que el resto de la delegación partiera hacia Bakú. Según el organismo, Mbappé “se sigue resintiendo” del tobillo y requiere estudios adicionales, por lo que quedó a disposición del club blanco.

Mbappé anotó dos goles en la contundente victoria contra Ucrania, pero terminó el partido con dolor en la zona afectada.

𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟔 🌎🏆

Les Bleus s’imposent 4-0 face à l’Ukraine et se qualifient pour le mondial 🔥🔥🔥



🔜🇺🇸🇨🇦🇲🇽 pic.twitter.com/ubEzwc9i9y — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025

La FFF también informó que Eduardo Camavinga y Manu Koné tampoco viajarán: el madridista por molestias musculares y el jugador del Mönchengladbach por suspensión acumulada.

Francia viajó a Azerbaiyán con una convocatoria reducida de 22 futbolistas, suficientes para cerrar su participación en las eliminatorias de manera cómoda tras haber conseguido su clasificación.

Francia ya está clasificada al Mundial 2026

Con el triunfo ante Ucrania (4-0), la selección dirigida por Didier Deschamps aseguró su cupo al Mundial 2026, convirtiéndose en la vigésima novena selección clasificada al torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Los dos goles de Mbappé, junto con las anotaciones de Michael Olise y Hugo Ekitike, confirmaron el dominio francés en el Grupo D y su condición de favorita rumbo al certamen mundialista. Francia, bicampeona del mundo (1998 y 2018), cerró su pase con autoridad y se unió a Inglaterra como las únicas selecciones europeas que ya tienen billete asegurado.

Sigue leyendo:

– Miguel Herrera reacciona ante las exigencias de renuncias de los medios de Costa Rica

– El “Flaco” Tena no pudo evitar el fracaso de Guatemala al caer con Panamá

– Portugal, con Cristiano Ronaldo expulsado, retrasó su pase al Mundial 2026