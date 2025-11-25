Una noche iluminada de Estêvão guía goleada del Chelsea al Barcelona en Londres

La quinta fecha de la UEFA Champions League 2025-26 dejó un golpe fuerte para el Barcelona. El equipo de Hansi Flick cayó 3-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge, en un partido donde Estêvão, con apenas 18 años, firmó una actuación decisiva que terminó por inclinar la balanza. El resultado deja a los ingleses con 10 puntos y a los catalanes en una situación compleja, con solo siete unidades y la octava plaza en riesgo de quedar a cinco puntos si ganan Real Madrid y París Saint-Germain.

Chelsea domina, el Barça sufre y Estêvão se adueña del partido

El encuentro arrancó con señales claras de lo que sería la noche. Lamine Yamal tuvo una opción aislada, pero su disparo terminó sin fuerza en las manos de Robert Sánchez. Mientras el joven se lamentaba, parte de la grada local lanzó un cántico irónico: “you’re just a shit Estevao“. Un clásico del humor inglés aplicado esta vez para marcar contraste entre el extremo del Barça y la figura que comenzaba a brillar al otro lado del campo.

Y es que Marc Cucurella anuló completamente a Yamal, mientras Estêvão se movía con libertad por la zona de tres cuartos. Enzo Maresca sorprendió al apostar por un falso nueve con Pedro Neto en punta y el brasileño abierto a la derecha. La idea funcionó desde el primer minuto. El Barcelona, nervioso y sin la guía de Pedri, quedó expuesto en Londres.

El Chelsea construyó su superioridad con calma. Antes del descanso le anularon dos goles —uno por mano de Fofana y otro por fuera de juego de Moisés Caicedo—, pero el tanto parecía inevitable. Llegó en una jugada extraña: un córner donde la defensa blaugrana se desconectó y, tras un centro de Cucurella y un intento de tacón de Neto, Ferrán Torres y Koundé terminaron empujando la pelota a su propia portería.

Para colmo, Ronald Araújo se fue expulsado por doble amarilla al minuto 44, una decisión que condicionó aún más al equipo de Flick. Aunque el técnico movió piezas y metió a Marcus Rashford, el Barcelona jamás se reactivó.

En el segundo tiempo, otro gol fue anulado a los locales —esta vez de Alejandro Garnacho—, pero Estêvão terminó por sentenciar la historia. Regateó a Pau Cubarsí y fusiló a Joan García para el 2-0, desatando la ovación de Stamford Bridge y un nuevo coro burlón hacia Yamal.

El cierre lo puso Liam Delap, que no marcaba desde junio. Enzo Fernández lo asistió y definió el 3-0 final.

La consagración de un talento y el golpe para el Barcelona

Con tres goles esta temporada en la Champions, Estêvão habló después del encuentro. Para él, la noche tuvo un significado especial. “La verdad es que no tengo palabras para describir cómo me siento. Ha pasado todo muy rápido. Encontré un poco de espacio, vi el hueco y marqué. Ha sido un momento muy especial. Espero marcar muchos más. Ha sido definitivamente el mejor momento de mi carrera hasta ahora. Estoy muy feliz de que mi familia estuviera aquí para verlo”, dijo el exjugador del Palmeiras.

El brasileño también valoró su conexión con la afición: “Desde que llegué al Chelsea he sentido una gran conexión con los aficionados. Estoy muy contento de haber marcado y hacerlos feliz. Espero seguir así”.

Para el Barcelona, el panorama es complicado. Con dos partidos restantes ante Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Copenhague, el margen de error es mínimo y la presión aumenta en un momento crítico del torneo.



