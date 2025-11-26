Black Friday en Walmart: 20 ofertas imperdibles en ropa casual, de casa y navideña
Walmart activó un catálogo de 20 prendas casuales, de casa y navideñas con descuentos por Black Friday: para mujer, hombre y niños
¡No podían faltar! Black Friday llegó a Walmart con una amplia selección de prendas con descuentos que te encantarán. Desde ropa cómoda para el día a día hasta conjuntos navideños para toda la familia.
Entre sudaderas, leggings, pijamas, calzado y outfits festivos, hay opciones para todas las edades y estilos.
Te presentamos una lista con algunas de las ofertas más atractivas, cada una con su precio original, el descuento aplicado y el precio final en promoción.
20 ofertas de ropa casual, casera y navideña en Walmart
1. No Boundaries Conjunto de Camiseta y Bóxer de Algodón (2 piezas, mujer)
- Precio original: $17.98
- Descuento: $5.98
- Oferta: $12.00
2. Time and Tru Sudadera con Capucha de Técnica Mixta (mujer, XS–4X)
- Precio original: $19.98
- Descuento: $9.98
- Oferta: $10.00
3. Reebok Braguitas Micro Bonded Hipster (6 piezas, XS–3XL)
- Precio original: $16.88
- Descuento: $6.75
- Oferta: $10.13
4. Sweet Hearts Leggings para Mujer (paquete de 3)
- Precio original: $29.99
- Descuento: $15.00
- Oferta: $14.99
5. Wrangler Jeans de Corte Regular con Flex (hombre)
- Precio original: $20.98
- Descuento: $7.98
- Oferta: $13.00
6. Fantaslook Blusas de Manga Larga Tipo Túnica (mujer)
- Precio original: $59.99
- Descuento: $49.00
- Oferta: $10.99
7. MUK LUKS Botín Tipo Truvie (mujer)
- Precio original: $59.99
- Descuento: $45.00
- Oferta: $14.99
8. Reebok Jogger Extragrande (mujer, XS–4X)
- Precio original: $26.00
- Descuento: $12.00
- Oferta: $14.00
9. Time and Tru Suéter de Punto Texturizado (mujer)
- Precio original: $14.98
- Descuento: $2.98
- Oferta: $12.00
10. ClimateRight by Cuddl Duds Conjunto de Top y Leggings (mujer, 2 piezas)
- Precio original: $16.96
- Descuento: $6.96
- Oferta: $10.00
11. Gorro y Guantes Minnie Mouse (niña, 2 piezas)
- Precio original: $12.98
- Descuento: $6.98
- Oferta: $6.00
12. Dr. Seuss Camiseta de Manga Larga “TEAM Grinch” (niños pequeños)
- Precio original: $6.98
- Descuento: $3.99
- Oferta: $2.99
13. JeenMata Pulsera Tipo Tenis con Circonia Cúbica (mujer)
- Precio original: $99.00
- Descuento: $88.01
- Oferta: $10.99
14. George Camisa de Franela (hombre)
- Precio original: $12.98
- Descuento: $3.00
- Oferta: $9.98
15. Wonder Nation Conjunto de Dormir (niños pequeños, 2 piezas)
- Precio original: $6.98
- Descuento: $2.98
- Oferta: $4.00
16. Strawberry Shortcake Conjunto de Regalo con Calcetines (mujer)
- Precio original: $18.00
- Descuento: $4.50
- Oferta: $13.50
17. MUK LUKS Zapatilla Tipo Zueco con Suela de Burbujas (hombre)
- Precio original: $16.98
- Descuento: $9.98
- Oferta: $7.00
18. MOSHU Bata de Felpa Larga con Bolsillos (mujer)
- Precio original: $39.99
- Descuento: $20.00
- Oferta: $19.99
19. Minnie Mouse Juego de Una Pieza y Diadema (bebés)
- Precio original: $12.00
- Descuento: $3.00
- Oferta: $9.00
20. Actgleam Pijamas Navideños de Punto (bebés, 3–6 meses)
- Precio original: $39.99
- Descuento: $30.00
- Oferta: $9.99