Black Friday en Walmart: 20 ofertas imperdibles en ropa casual, de casa y navideña

Walmart activó un catálogo de 20 prendas casuales, de casa y navideñas con descuentos por Black Friday: para mujer, hombre y niños

Walmart ofrece opciones para todas las edades y estilos: desde sudaderas hasta leggins. Crédito: ZikG | Shutterstock

Por  Alberto Daniel Barboza

¡No podían faltar! Black Friday llegó a Walmart con una amplia selección de prendas con descuentos que te encantarán. Desde ropa cómoda para el día a día hasta conjuntos navideños para toda la familia.

Entre sudaderas, leggings, pijamas, calzado y outfits festivos, hay opciones para todas las edades y estilos.

Te presentamos una lista con algunas de las ofertas más atractivas, cada una con su precio original, el descuento aplicado y el precio final en promoción.

20 ofertas de ropa casual, casera y navideña en Walmart

1. No Boundaries Conjunto de Camiseta y Bóxer de Algodón (2 piezas, mujer)

  • Precio original: $17.98
  • Descuento: $5.98
  • Oferta: $12.00

2. Time and Tru Sudadera con Capucha de Técnica Mixta (mujer, XS–4X)

  • Precio original: $19.98
  • Descuento: $9.98
  • Oferta: $10.00

3. Reebok Braguitas Micro Bonded Hipster (6 piezas, XS–3XL)

  • Precio original: $16.88
  • Descuento: $6.75
  • Oferta: $10.13

4. Sweet Hearts Leggings para Mujer (paquete de 3)

  • Precio original: $29.99
  • Descuento: $15.00
  • Oferta: $14.99

5. Wrangler Jeans de Corte Regular con Flex (hombre)

  • Precio original: $20.98
  • Descuento: $7.98
  • Oferta: $13.00

6. Fantaslook Blusas de Manga Larga Tipo Túnica (mujer)

  • Precio original: $59.99
  • Descuento: $49.00
  • Oferta: $10.99

7. MUK LUKS Botín Tipo Truvie (mujer)

  • Precio original: $59.99
  • Descuento: $45.00
  • Oferta: $14.99

8. Reebok Jogger Extragrande (mujer, XS–4X)

  • Precio original: $26.00
  • Descuento: $12.00
  • Oferta: $14.00

9. Time and Tru Suéter de Punto Texturizado (mujer)

  • Precio original: $14.98
  • Descuento: $2.98
  • Oferta: $12.00

10. ClimateRight by Cuddl Duds Conjunto de Top y Leggings (mujer, 2 piezas)

  • Precio original: $16.96
  • Descuento: $6.96
  • Oferta: $10.00

11. Gorro y Guantes Minnie Mouse (niña, 2 piezas)

  • Precio original: $12.98
  • Descuento: $6.98
  • Oferta: $6.00

12. Dr. Seuss Camiseta de Manga Larga “TEAM Grinch” (niños pequeños)

  • Precio original: $6.98
  • Descuento: $3.99
  • Oferta: $2.99

13. JeenMata Pulsera Tipo Tenis con Circonia Cúbica (mujer)

  • Precio original: $99.00
  • Descuento: $88.01
  • Oferta: $10.99

14. George Camisa de Franela (hombre)

  • Precio original: $12.98
  • Descuento: $3.00
  • Oferta: $9.98

15. Wonder Nation Conjunto de Dormir (niños pequeños, 2 piezas)

  • Precio original: $6.98
  • Descuento: $2.98
  • Oferta: $4.00

16. Strawberry Shortcake Conjunto de Regalo con Calcetines (mujer)

  • Precio original: $18.00
  • Descuento: $4.50
  • Oferta: $13.50

17. MUK LUKS Zapatilla Tipo Zueco con Suela de Burbujas (hombre)

  • Precio original: $16.98
  • Descuento: $9.98
  • Oferta: $7.00

18. MOSHU Bata de Felpa Larga con Bolsillos (mujer)

  • Precio original: $39.99
  • Descuento: $20.00
  • Oferta: $19.99

19. Minnie Mouse Juego de Una Pieza y Diadema (bebés)

  • Precio original: $12.00
  • Descuento: $3.00
  • Oferta: $9.00

20. Actgleam Pijamas Navideños de Punto (bebés, 3–6 meses)

  • Precio original: $39.99
  • Descuento: $30.00
  • Oferta: $9.99

