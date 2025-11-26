Madre de Georgia es acusada de matar a sus dos bebés en incidentes ocurridos en 2021 y 2025

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) informó que Dakota Taylor, de 21 años, fue arrestada el jueves y enfrenta cargos de homicidio con malicia, homicidio grave y crueldad hacia niños en primer grado.

La solicitud para iniciar la investigación fue hecha el 8 de enero por el Departamento del Sheriff del condado de Jefferson, luego de que un bebé de 8 meses fuera hallado inconsciente en una vivienda en Matthews, Georgia. El menor, identificado como Caleb, fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después.

Documentos judiciales detallan las acusaciones

Según una orden de arresto del gran jurado citada por medios locales, los investigadores sostienen que Taylor habría actuado “ilegalmente y con premeditación” al asfixiar al niño, causándole un “dolor mental y físico excesivo”.

Al momento de su arresto por este caso, la joven ya permanecía detenida en la cárcel del condado de McDuffie, vinculada a otra investigación por la muerte de su hijo Micah, ocurrida en 2021.

Un caso previo en 2021

En septiembre de 2021, Taylor fue señalada en otra orden judicial por presuntamente obstruir las vías respiratorias de Micah, de 7 meses. En ese entonces, la causa de muerte no había sido determinada, según reportes de prensa.

La noche del incidente, agentes acudieron a un hogar grupal donde la madre y el bebé residían temporalmente. Imágenes de cámaras corporales —mencionadas en reportes de medios— registran el momento posterior a que el niño fuera encontrado inconsciente.

Documentos citados indican que Taylor había bañado al menor antes de colocarlo en un columpio. Minutos después, trabajadores del centro notaron que el bebé estaba “desplomado, pálido e insensible”.

Reacciones en la escena y reportes posteriores

Registros del Departamento de Servicios para Familias y Niños señalan que la madre habría mostrado una actitud distante en los días posteriores al fallecimiento de Micah, de acuerdo con los reportes divulgados por los medios.

En los videos de la cámara corporal —describen los documentos— un agente comentó que Taylor se mantenía “indiferente” mientras los funcionarios retiraban al bebé.

Las autoridades del estado de Georgia indicaron que la investigación sigue activa y que no se han divulgado nuevos detalles sobre el proceso penal de Taylor ni sobre las causas definitivas de ambas muertes.

