Maná impone récord de conciertos en Los Ángeles

Maná hizo historia en Los Ángeles al convertirse en la banda con más conciertos en arenas de esta ciudad, superando el récord que tenía Bruce Springsteen.

El grupo mexicano, liderado por Fher Olvera, alcanzó un total de 44 presentaciones, dos más que las 42 que poseía el “Jefe del rock”, tras presentarse con localidades agotadas en el Kia Forum durante el fin de semana, como parte de su gira Vivir sin aire.​

La relación entre Maná y Los Ángeles tiene más de tres décadas. La primera presentación de la banda en esta ciudad fue en 1993 en el Hollywood Palace. Desde entonces, su presencia ha sido constante y creciente.

En 2007 fueron el primer grupo de cualquier género en agotar 13 fechas en el Staples Center. Desde 2016, el Kia Forum se consolidó como su escenario habitual, donde en 2019 realizaron la primera residencia de una banda en una arena de la ciudad, sumando hasta la fecha 31 conciertos en ese recinto.​

Para celebrar este récord, Maná recibió un homenaje especial en el backstage del estadio, con la participación de bandas locales y grupos que consideran su “segunda familia”.

La banda fue coronada simbólicamente como los “Kings of LA” y se reveló una instalación permanente en el backstage en reconocimiento a su legado en la ciudad.​

La gira Vivir sin aire, que comenzó en septiembre de 2025 y se extenderá hasta abril de 2026, continúa consolidando a Maná como una presencia permanente en la industria musical estadounidense y reafirma su capacidad para llenar escenarios emblemáticos fuera de Latinoamérica.

Las próximas fechas de la gira incluyen ciudades como Miami, Brooklyn, y Atlanta, culminando en Carolina del Norte.​

Maná, con 133 discos de oro, 256 discos de platino y múltiples premios Grammy, reafirma con este récord su estatus como uno de los grupos más influyentes y queridos en la música latina y mundial.

