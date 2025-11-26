Miami: pronóstico del tiempo para este miércoles 26 de noviembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 26 de noviembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 80% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 84 y el cielo estará cubierto. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:47 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:29 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 82 grados Fahrenheit (19 y 28ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también incrementa la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

