Apple AirPods 4 bajan de precio por Black Friday: $99 en Costco hasta el 1 de diciembre

Costco lanzó una de las promociones más llamativas del Black Friday: audífonos inalámbricos Apple AirPods 4 con cancelación activa de ruido bajaron a $99, un precio disponible hasta el 1 de diciembre de 2025.

Esta rebaja los coloca como una de las opciones más accesibles dentro del ecosistema Apple, especialmente considerando sus mejoras en diseño, sonido y funciones inteligentes.

Así son los Apple AirPods 4 que Costco oferta por Black Friday

Los AirPods 4 llegan con una forma renovada que busca ofrecer mayor comodidad y estabilidad durante horas.

Apple redujo el tamaño del tallo, refinó el contorno y añadió controles de pulsación rápida, permitiendo gestionar música o llamadas con pequeños toques.

Este nuevo diseño se complementa con una experiencia auditiva que se adapta mejor a distintos tipos de oído.

Uno de los principales atractivos de esta versión es la cancelación activa de ruido, que atenúa el sonido exterior antes de que llegue al oído.

Además, la función Conversation Awareness baja el volumen cuando detecta que hablas con alguien cercano, lo que facilita mantener una conversación sin quitarte los audífonos.

Sensor de piel para reproducir o pausar

Asimismo, los AirPods 4 integran un sistema de aislamiento de voz diseñado para llamadas en ambientes ruidosos. A través de audio computacional avanzado, reducen el sonido de fondo y priorizan la voz del usuario.

También incluyen soporte para comandos de voz con “Siri” u “Oye Siri”, así como nuevas interacciones que permiten responder al asistente con gestos como asentir o negar. El emparejamiento con dispositivos Apple sigue siendo rápido, y el sensor de piel detecta cuándo los llevas puestos para reproducir o pausar contenido automáticamente.

Por último, esta generación mantiene el audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza, que crea una experiencia inmersiva al escuchar música, ver series o jugar.

El estuche de carga también fue rediseñado: es más pequeño, compatible con carga inalámbrica y puede cargarse con un cargador de Apple Watch, un cable USB-C o cargadores certificados Qi.

Los AirPods 4 ofrecen hasta cuatro horas de escucha con la cancelación activa de ruido activada y hasta 20 horas usando el estuche. Sin la cancelación activada, la batería total puede alcanzar 30 horas.