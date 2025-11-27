3 Dispositivos de Apple en oferta en Amazon que no puedes dejar pasar en este Black Friday

Comprar tecnología de Apple suele ser un ejercicio de paciencia y de dolor para la cartera. Todos hemos estado ahí, mirando ese iPad en la vitrina o configurando una y otra vez el MacBook de nuestros sueños en la web oficial, solo para cerrar la pestaña esperando “tiempos mejores”. Bueno, pues buenas noticias: esos tiempos mejores tienen nombre y apellido. Este Black Friday 2025, los astros se han alineado para recompensar tu disciplina financiera.

No importa si eres un estudiante que necesita jubilar su viejo portátil, un profesional creativo buscando más potencia, o simplemente alguien que quiere darse ese capricho tecnológico sin culpa. Los descuentos que estamos viendo hoy en AirPods, iPad y MacBook son la señal definitiva de que ha llegado la hora de romper el cochinito. Prepárate, porque por fin vas a poder tener en tus manos ese dispositivo que llevas meses deseando, y lo mejor de todo, pagando mucho menos de lo que pensabas.

1. AirPods 4 (38% de descuento)

AirPods 4 | Foto: Amazon

La corrección de precios más notable se encuentra en la división de Wearables. Los AirPods 4 han experimentado una devaluación temporal del 38%, situando su precio de entrada en $79.99 dólares (frente a los $129.99 habituales). Este posicionamiento es inusual para la compañía y sugiere una intención clara de capturar cuota de mercado en el segmento de gama media-alta, tradicionalmente dominado por competidores como Sony o Bose.

Simultáneamente, la gama alta mantiene su exclusividad pero con concesiones significativas. Los AirPods Pro 3, un producto introducido apenas este año fiscal, registran un descenso del 12% hasta los $219.99 dólares. Aunque el porcentaje es conservador, la rebaja en un “flagship” reciente indica la presión competitiva en el sector de audio premium y la voluntad de Apple de mantener su hegemonía en cancelación de ruido activa.

2. MacBook Air M4 (25% de descuento)

MacBook Air M4 | Foto: Amazon

En el segmento de ordenadores, la oferta del MacBook Air con chip M4 representa el movimiento más disruptivo. Con un descuento del 25%, la configuración de 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento desciende a $749 dólares.

Desde una perspectiva técnica y financiera, esta es la propuesta de valor más sólida del trimestre. Al ofrecer la arquitectura M4 —con trazado de rayos por hardware y una eficiencia energética líder en la industria— por debajo de la barrera de los $800, Apple está canibalizando preventivamente las ventas de ultrabooks con Windows de gama alta. Para el usuario corporativo o académico, adquirir 16 GB de memoria unificada a este precio asegura un ciclo de vida del producto superior a los 4-5 años, optimizando la amortización del equipo.

3. iPad A16 (20% de descuento)

iPad A16 | Foto: Amazon

Finalmente, la estrategia se cierra con el iPad de 11 pulgadas y chip A16, que ve reducido su precio en un 20% hasta los $279 dólares. Este ajuste no es casual; busca solidificar la posición del iPad como la tableta de entrada por defecto frente a opciones económicas de Android. Al integrar el procesador del iPhone 14 Pro, Apple garantiza un rendimiento sobrado para los próximos años en tareas de productividad ligera y entretenimiento, eliminando la necesidad de actualizar a modelos “Pro” para el usuario promedio.

Para el consumidor que planeaba una actualización de ecosistema en el corto o mediano plazo, la ventana de compra actual ofrece una eficiencia de capital difícil de replicar en el futuro cercano. Se recomienda ejecutar las adquisiciones con celeridad, dado que la demanda proyectada para el MacBook Air M4 podría tensionar la cadena de suministro en las próximas horas.

