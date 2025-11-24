Shopping Research: la respuesta de OpenAI al caos del Black Friday ya está aquí

Si eres de los que termina con dolor de cabeza y el navegador colapsado cada vez que intentas elegir un nuevo smartphone o encontrar el regalo perfecto, OpenAI tiene buenas noticias. La compañía de Sam Altman acaba de presentar Shopping Research, una nueva función que promete jubilar esa tediosa danza de saltar entre Amazon, reviews de YouTube y foros de Reddit.

Ya no estamos hablando de un simple chatbot que te escupe una lista genérica de productos. Estamos ante un agente autónomo de compras que hace el trabajo sucio por ti. Imagina tener a un asistente experto que se sienta contigo, te pregunta exactamente qué necesitas, investiga por su cuenta en miles de webs y vuelve con una tabla comparativa hecha a tu medida. Eso es lo que ofrece esta nueva experiencia, y tras analizarla a fondo, te cuento por qué podría ser el fin de las búsquedas tradicionales tal y como las conocemos.

Introducing shopping research, a new experience in ChatGPT that does the research to help you find the right products.



It’s everything you like about deep research but with an interactive interface to help you make smarter purchasing decisions. pic.twitter.com/jksGVpCXGm — OpenAI (@OpenAI) November 24, 2025

¿En qué consiste exactamente Shopping Research?

A diferencia de las respuestas instantáneas a las que ChatGPT nos tiene acostumbrados, Shopping Research se toma su tiempo para pensar. Cuando le pides ayuda para comprar algo complejo —digamos, “unos auriculares con buena cancelación de ruido por menos de $200 dólares”—, el sistema no te lanza enlaces a lo loco. En su lugar, inicia una entrevista activa.

La IA te hará preguntas de clarificación inteligentes: ¿Los usarás para viajar o para la oficina? ¿Prefieres diadema o in-ear? ¿Te importa la marca?. Con tus respuestas, activa un agente especializado (impulsado por una versión personalizada de GPT-5 mini) que navega por internet en tiempo real.

Lo revolucionario aquí es la profundidad. El sistema no solo mira precios; lee reseñas, busca opiniones en foros comunitarios como Reddit para evitar el marketing engañoso y analiza especificaciones técnicas. El resultado final no es un texto plano, sino una guía de compra visual e interactiva. Verás una interfaz donde puedes descartar productos con un “No me interesa” o pedir “Más como este”, refinando la búsqueda sobre la marcha como si estuvieras charlando con un dependiente en una tienda física.

¿Quiénes pueden probar la nueva función y cuándo?

Aquí viene la sorpresa agradable: OpenAI no ha reservado esto solo para la élite de pago. Shopping Research está disponible para todos los usuarios, incluyendo aquellos en el plan Free, además de los suscriptores de Plus, Team y Pro.

El despliegue ha comenzado ya (justo a tiempo para el caos del Black Friday y la Navidad) y se puede usar tanto en la versión web como en la app móvil. Solo necesitas estar logueado en tu cuenta.

Un detalle importante para los usuarios intensivos: OpenAI ha anunciado que ofrecerá un uso “casi ilimitado” de esta herramienta durante la temporada navideña. Esto es clave porque, al ser una búsqueda “profunda” que consume más recursos de computación (el agente puede tardar unos minutos en generar la guía completa), es normal que existan ciertos límites, pero parece que quieren que todo el mundo lo pruebe sin miedo a gastar su cupo de mensajes.

¿En qué situaciones puede ser realmente útil esta herramienta?

No usarás esto para comprar papel higiénico o pilas, pero para compras de alta implicación, es una auténtica joya. Aquí es donde brilla:

Tecnología y Gadgets: Como periodista tech, sé lo difícil que es comparar el último Samsung Galaxy S25 con el iPhone de turno. Shopping Research puede crear una tabla comparativa lado a lado con las diferencias exactas en batería, cámaras y precio actual, ahorrándote horas de ver vídeos de reviews.



Como periodista tech, sé lo difícil que es comparar el último con el iPhone de turno. Shopping Research puede crear una tabla comparativa lado a lado con las diferencias exactas en batería, cámaras y precio actual, ahorrándote horas de ver vídeos de reviews. Regalos difíciles: Si tienes que regalar algo a alguien con un hobby que no entiendes (ej. “equipo de escalada para principiantes” o “ingredientes para cocina molecular”), la IA actúa como un experto en ese nicho, sugiriéndote opciones con contexto sobre por qué son buenas elecciones .



Si tienes que regalar algo a alguien con un hobby que no entiendes (ej. “equipo de escalada para principiantes” o “ingredientes para cocina molecular”), la IA actúa como un experto en ese nicho, sugiriéndote opciones con . Presupuestos ajustados: Puedes pedirle que encuentre “la mejor cafetera expreso posible por menos de 150 dólares que no sea de cápsulas”. El sistema filtrará el ruido y te traerá las opciones que maximizan el valor por tu dinero, basándose en opiniones reales de usuarios y no solo en la publicidad.

Shopping Research transforma la búsqueda de productos de una tarea solitaria y abrumadora en una conversación fluida. Si Google no se pone las pilas pronto, esta podría ser la “killer feature” que haga que muchos dejemos de “googlear” productos para empezar a “chatgptarlos”.

