Arrestan a conductor en Florida por intentar arrollar a un club de corredores LGBTQ

Un conductor de Florida fue detenido después de presuntamente intentar atropellar a miembros de un club de corredores LGBTQ en un parque de West Palm Beach, Florida, informaron las autoridades policiales este martes.

El detenido fue identificado como Ihab Mustafa El Mahmoud, de 43 años, acusado inicialmente de dos cargos de agresión agravada con intención de cometer un delito grave y conducción imprudente. La Policía de West Palm Beach señaló que también evalúa si los hechos encajan en la legislación estatal de delitos de odio.

El incidente: dos intentos de embestida y una huida

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 8:20 p.m. cuando los agentes respondieron a reportes desde el parque. Al llegar, diversos miembros de un club de corredores LGBTQIA+ afirmaron que el conductor de una SUV Ford Bronco había acelerado “intencionalmente” hacia ellos, según el comunicado policial.

Testigos relataron que El Mahmoud realizó dos intentos de arrollamiento, condujo por aceras, zonas de césped y un terraplén, y luego huyó hacia el este.

De acuerdo con la investigación preliminar, el incidente se habría desencadenado por un comentario que el conductor interpretó como ofensivo, lo que habría provocado su reacción violenta.

El testimonio de un corredor

Rudolph Galindo, miembro del club Night Runners WPB, aseguró a medios locales que el vehículo se dirigió directamente hacia él después de que simplemente preguntara al conductor si estaba allí para unirse al grupo.

“Lo vi acelerar en reversa hacia donde yo estaba. Fue una experiencia traumática”, relató. Galindo afirmó que el vehículo alcanzó una velocidad que podría haber rondado entre 60 y 80 mph.

Tras advertir el peligro, gritó a los otros corredores —unas 40 personas— para que abandonaran el estacionamiento. Algunos se escondieron detrás de los árboles mientras el vehículo maniobraba agresivamente.

Detención y cargos

Minutos después del incidente, la policía ubicó al sospechoso en un estacionamiento cercano, donde presuntamente intentaba retirar la matrícula de su camioneta. Fue arrestado en el lugar.

El Mahmoud deberá comparecer ante un tribunal este miércoles. No se ha identificado públicamente al defensor que asumirá su caso.

Night Runners WPB, activo desde hace nueve años, intenta ahora garantizar a sus integrantes un entorno seguro tras el episodio.

“Fue un momento aterrador. Me entristece que alguien pueda mostrar tanta agresividad hacia un grupo de personas”, expresó Galindo.

Las autoridades continúan revisando las evidencias para determinar si los cargos deben ser aumentados bajo la legislación de delitos motivados por prejuicio.

