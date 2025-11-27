Peores ofertas en autos nuevos en este momento





Algunos modelos son tan difíciles de conseguir que los consumidores están pagando mucho más que el precio sugerido.

Si quieres comprar un auto nuevo este año, prepárate para pagar mucho más por algunos modelos, o elige uno que no tenga tanta demanda. Esto incluso aplica para algunos de los modelos 2025 que todavía quedan disponibles.

El mercado de autos nuevos enfrenta una situación difícil: mientras algunos modelos cuentan con incentivos de las marcas, otros se están vendiendo por encima del precio de lista, especialmente los híbridos, camionetas y autos deportivos de edición especial.

En algunos casos, podrías pensar que vale la pena pagar más por el auto de tus sueños, aunque eso implique una mayor depreciación con el tiempo. Pero para otros modelos, tal vez convenga buscar una alternativa más accesible y con mayor disponibilidad.

Con base en datos de TrueCar, socio de Consumer Reports, presentamos los 10 autos y SUV que se están vendiendo con el mayor sobreprecio respecto al precio sugerido, empezando por el que tiene la diferencia más alta y usando versiones específicas como ejemplo. Todos los modelos en la lista se están vendiendo al menos un 4% por encima del precio sugerido por el fabricante (MSRP). Nos enfocamos en aquellos que consistentemente se venden arriba del MSRP, según los precios a nivel nacional, y no solo en versiones de alta demanda. La oferta y demanda pueden variar según la región donde vivas. Todos se eligieron entre autos del año modelo 2025 que cuestan menos de $50,000. El próximo mes, cambiaremos el enfoque al año modelo 2026.

Los miembros de Consumer Reports pueden ver los puntajes y precios detallados por versión y configuración. Ten en cuenta que esta lista no refleja las recomendaciones de Consumer Reports, ni promovemos pagar sobreprecios por un auto nuevo.

Por supuesto, los precios locales pueden ser diferentes. Puedes consultar los precios reales de compra de estos y otros vehículos directamente desde las páginas de modelo, haciendo clic en las cajas de calificación o usando nuestra herramienta interactiva de New Cars Ratings & Reliability chart, (Calificaciones y confiabilidad de autos nuevos).

El servicio “Build & Buy” de Consumer Reports

Además de investigaciones y reseñas, Consumer Reports le ofrece a sus miembros acceso al Servicio de Compra de Autos “Build & Buy” sin costo adicional. A través de este servicio, puedes comparar vehículos disponibles, ver cuánto han pagado otras personas por el coche que desas y personalizar tus pagos en línea. Una vez que encuentres el vehículo que te interesa, puedes recibir ofertas de precio claras en línea de concesionarios locales certificados. Además de los incentivos nacionales, los miembros de Consumer Reports también pueden recibir ofertas adicionales de fabricantes específicos. Por otro lado, los miembros pueden obtener el valor de intercambio actual de su vehículo, el cual podrán usar como parte del pago en la compra de su próximo coche.

Kia Sportage: 7% por encima del MSRP

2025 Kia Sportage EX AWD

MSRP: $31,290

Average spent over MSRP: $2,053

Average transaction price: $33,343

Hyundai Kona: 6% por encima del MSRP

2025 Hyundai Kona SE

MSRP: $24,550

Average spent over MSRP: $1,541

Average transaction price: $26,091

Kia K5: 6% por encima del MSRP

2025 Kia K5 GT

MSRP: $33,290

Average spent over MSRP: $1,869

Average transaction price: $35,159

Toyota Prius: 6% por encima del MSRP

2025 Toyota Prius LE

MSRP: $28,350

Average spent over MSRP: $1,584

Average transaction price: $29,934

GMC Sierra: 5% por encima del MSRP

2025 GMC Sierra 1500 Crew Cab Pro 4WD

MSRP: $47,600

Average spent over MSRP: $2,585

Average transaction price: $50,185

Mitsubishi Outlander Sport: 5% por encima del MSRP

2025 Mitsubishi Outlander Sport Trail Edition 2.0 AWC

MSRP: $29,245

Average spent over MSRP: $1,413

Average transaction price: $30,658

Kia Soul: 5% por encima del MSRP

2025 Kia Soul S

MSRP: $22,990

Average spent over MSRP: $1,061

Average transaction price: $24,051

Chevrolet Malibu: 4% por encima del MSRP

2025 Chevrolet Malibu 2LT

MSRP: $31,500

Average spent over MSRP: $1,385

Average transaction price: $32,885

Hyundai Palisade: 4% por encima del MSRP

2025 Hyundai Palisade SE AWD

MSRP: $39,200

Average spent over MSRP: $1,567

Average transaction price: $40,767

Nissan Frontier: 4% por encima del MSRP

2025 Nissan Frontier King Cab SV 4WD

MSRP: $37,690

Average spent over MSRP: $1,483

Average transaction price: $39,173

