“Soy un monstruo”: Así detalló Zarbab Ali el asesinato de su exesposa y la violación de su cadáver

Un hombre de Hawthorne fue declarado culpable de asesinato en primer grado tras confesar haber apuñalado a muerte a su exesposa y profanado sus restos, según el fiscal de distrito del condado de Ventura.

En noviembre de 2022, Rachel Castillo, trabajadora social de 25 años, cuidaba a sus dos hijos pequeños en su apartamento de Simi Valley cuando su esposo, Zarbab Ali, los recogió, los dejó con sus padres y regresó con un cuchillo y la intención de matarlos, según informaron los fiscales.

Tras solo tres horas de deliberación, el jurado condenó a Ali por asesinato en primer grado, además de uso de arma letal y asesinato por acecho, lo que implica una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su sentencia está programada para el 12 de enero.

Poco después de que la policía de Simi Valley descubriera el cuerpo de Castillo en una zona remota del Valle del Antílope, Ali, ahora de 28 años, declaró a los investigadores que había pensado en matarla desde su separación nueve meses antes. Castillo se encontraba en proceso de divorcio de Ali al momento de su asesinato.

En una confesión grabada, reportada por KTLA, Ali describió a los detectives cómo, tras regresar de dejar a sus hijos de 2 y 5 años, dejó la cajuela abierta y se acercó a la puerta de Castillo, que encontró sin llave.

“Todo en mi cuerpo me decía que no lo hiciera”, dijo en la grabación.

Sin embargo, Ali siguió adentro y apagó las luces del apartamento. Más tarde confesó haber esperado en la oscuridad a que Castillo saliera de su habitación.

“Pensé que algo en mi vida cambiaría”, dijo Ali a los detectives sobre su motivación, según el Ventura County Star. “En cierto modo, la culpé de todos mis problemas”.

Sus versiones sobre el asesinato han diferido, según las autoridades. En las primeras confesiones grabadas, Ali dijo que apuñaló a Castillo tres veces, un asesinato que “duró un minuto”.

Pero en un tribunal este mes, según informó el Star, reveló que había mentido sobre la muerte rápida para minimizar el impacto en su familia.

“En realidad, ella se resistió”, habría declarado Ali. “Fui un bruto. La empujé al suelo, y fue increíblemente sangriento”.

Con el cadáver de Castillo envuelto en mantas en su maletero, Ali condujo hacia Antelope Valley presa del pánico, según la fiscalía. La enterró en una fosa poco profunda, pero la masacre no terminó ahí.

Ali confesó que, a las 2 de la madrugada del día siguiente, regresó a la tumba de Castillo en el desierto para exhumar y violar su cadáver.

“Solo para confirmar que soy un monstruo, la violé”, declaró a las autoridades. “Si no me hubiera comprometido a ser un monstruo, habría muerto sin motivo alguno”.

La hermana de Castillo, que vivía en el apartamento con ella, llamó a las autoridades al regresar a casa y encontró sangre y la noticia de la desaparición de Castillo. Ali fue arrestado días después.

“Se llamó a sí mismo un monstruo en el estrado, y eso es exactamente lo que es”, dijo al Star Chris Castillo, padre de Rachel.

Rachel Castillo era originaria de Simi Valley y trabajaba para una organización local sin fines de lucro que ayudaba a familias víctimas de violencia doméstica, según declaró el fiscal de distrito Erik Nasarenko en una conferencia de prensa en 2022.

Estudiaba una maestría en psicología clínica y soñaba con convertirse en terapeuta matrimonial y familiar.

