Houston: pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre

El clima en Houston, Texas, para este viernes 28 de noviembre contarácon escasa nubosidad. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 4 y 58 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 06:57 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:22 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Eso sí, también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Concretamente, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

