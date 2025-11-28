Porsche rompe récord con el nuevo Cayenne Electric

En la industria automotriz, son pocas las presentaciones capaces de generar un impacto inmediato a nivel global. Sin embargo, cada cierto tiempo surge un modelo que redefine el interés del público y obliga al mercado a replantear sus límites.

Ese es el caso del Porsche Cayenne Electric, una SUV que, incluso antes de circular por las calles, ya acumula cifras que estremecen a los fabricantes tradicionales.

En cuestión de días, la primera generación completamente eléctrica del Cayenne se convirtió en un fenómeno digital, acaparando la atención de miles de usuarios que acudieron al configurador oficial de Porsche para crear su versión ideal. Lo que inicialmente parecía un entusiasmo normal por un lanzamiento importante terminó convirtiéndose en un récord histórico para la marca alemana.

El éxito no se limita únicamente al ruido mediático. Los números son contundentes y posicionan al Cayenne Electric como uno de los debuts más fuertes de una SUV premium en la última década, especialmente en un mercado donde la electrificación avanza a ritmos cada vez más acelerados.

Crecimiento explosivo en solicitudes y reservas

De acuerdo con los datos registrados por Porsche en su configurador de Estados Unidos, más de 110,000 personalizaciones del nuevo Cayenne Electric fueron realizadas apenas cuatro días después de su lanzamiento mundial. A esto se suman aproximadamente 10,500 reservas correspondientes al programa de donaciones de la marca, un mecanismo alternativo que también permite solicitar el vehículo.

El resultado final supera las 130,000 solicitudes, un volumen inédito para un modelo recién presentado. Aunque estas cifras no se traducen de manera directa en ventas finales, Porsche estima que más del 80% de los pedidos podrían concretarse.

Este crecimiento también está vinculado con el exclusivo programa Sonderwunsch, que permite a los clientes acceder a un nivel de personalización muy por encima de lo que ofrecen los concesionarios tradicionales. Con este sistema, cada unidad puede incorporar acabados especiales, pinturas personalizadas y detalles únicos, aunque a un costo considerablemente superior.

Una nueva era para la SUV insignia de Porsche

El Cayenne Electric inaugura la última generación de la SUV más vendida de la marca, una pieza clave en la expansión global de Porsche desde inicios de los 2000. Ahora, su versión completamente eléctrica no solo introduce un diseño renovado y un paquete tecnológico de vanguardia, sino que también establece un nuevo estándar de potencia dentro de la historia de la firma alemana.

El Porsche Cayenne Electric 2026. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

El modelo ofrece 13 colores estándar, nueve tipos de llantas y una docena de opciones de interior, con combinaciones que van desde tonos sobrios hasta propuestas más expresivas. Entre las configuraciones más solicitadas aparece el Azul Algarve Metalizado en combinación con el interior en Cuero Club Espresso.

Para quienes buscan un acabado verdaderamente exclusivo, Porsche también introdujo el programa Paint to Sample, que permite elegir entre una paleta aún más amplia de tonalidades diseñadas para clientes exigentes.

Más de 1,000 caballos y tecnología inédita

El Cayenne Electric ha sido presentado como el vehículo más potente de la historia de Porsche. En su configuración de máxima capacidad, que utiliza el sistema Launch Control, desarrolla 1,139 caballos de fuerza y un torque de 1,106 libras-pie, cifras que normalmente se asocian a superdeportivos.

Porsche ofrecerá inicialmente dos variantes:

Cayenne Electric, con 435 caballos de fuerza, suspensión optimizada y enfoque equilibrado.

Cayenne Turbo Electric, la versión tope de gama, con más de 1,000 caballos de fuerza, pensada para quienes buscan un desempeño extremo.

Otra de las innovaciones clave del modelo es su sistema de carga inalámbrica, denominado Porsche Wireless Charging. Este utiliza un módulo de 11 kW que se instala en el suelo, permitiendo cargar la batería con solo estacionar el vehículo sobre la placa, de manera similar a los smartphones de última generación.

Porsche confirmó que los pedidos del Cayenne Electric 2026 ya están abiertos de manera oficial. Las primeras entregas están programadas para el verano de 2026, cuando comenzarán a llegar las unidades a los concesionarios de Estados Unidos y otros mercados internacionales.

El precio base del modelo será de $111,350 dólares, mientras que la versión Cayenne Turbo Electric partirá desde $165,350 dólares.

