Pronóstico del tiempo en Austin para este viernes 28 de noviembre

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 13%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 88% para este día. La presión atmosférica media será de 1028.6 hPa, una medición que irá en aumento durante la jornada de hoy. El Sol saldrá a las 07:07 h y el atardecer será a las 17:30 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se prevén cielos cubiertos con tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 41 y los 81 grados Fahrenheit (5 y 27 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

