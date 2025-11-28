San Antonio, Texas: el tiempo para hoy viernes 28 de noviembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este viernes 28 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 13%.

La presión atmosférica media será de 1026.2 hPa, una medición que irá constante. Tendremos el amanecer a las 07:09 h y el crepúsculo será a las 17:35 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 88%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 43 y los 77 grados Fahrenheit (6 y 25ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, los termómetros pueden llegar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

