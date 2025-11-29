Hechos de la semana en inmigración: tragedia a dos guardias nacionales en Washington, D.C. tiene repercusiones migratorias

El ataque a tiros contra dos guardias nacionales en Washington, D.C. que cobró la vida de Sarah Beckstrom, de apenas 20 años de edad, a manos de un ciudadano afgano que obtuvo asilo en Estados Unidos en abril, comenzó a tener repercusiones migratorias inmediatas, al menos entre nacionales afganos.

“Con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se detiene indefinidamente en espera de una mayor revisión de los protocolos de seguridad e investigación. La protección y seguridad de nuestra patria y del pueblo estadounidense sigue siendo nuestro único enfoque y misión”, dice el comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El sospechoso es Rahmanullah Lakanwal, quien ingresó a Estados Unidos en 2021 como parte del programa Operación Aliados Bienvenidos bajo el gobierno de Joe Biden. El objetivo era ayudar a los ciudadanos afganos que colaboraron hombro con hombro con Estados Unidos y fuerzas aliadas en Afganistán por 20 años realizando diversas funciones, desde intérpretes hasta labores de inteligencia y militares. El retorno del Talibán al poder supuso que sus vidas corrieran peligro.

El programa les concedía una visa especial de dos años y luego se revisó para asistir a los afganos para ajustar su estatus mediantes otros programas migratorios, incluyendo el de refugiados.

Pero ahora todas las solicitudes migratorias de afganos han sido frenadas.

Incluso, el asesor de Trump y arquitecto de sus más nefastas políticas migratorias, Stephen Miller, dice que irán más allá y revisarán el estatus migratorio de quienes hayan ingresado a Estados Unidos en los pasados cuatro años.

El despliegue de guardias nacionales en ciudades lideradas por demócratas para, según Trump, combatir la criminalidad y asistir en labores migratorias, ha sido criticado y retado en tribunales. Un juez federal falló que el despliegue de la Guardia Nacional en la capital federal es ilegal, pero pospuso su orden hasta el 11 de diciembre para dar tiempo a que el gobierno de Trump apele el fallo.

De lo que no cabe duda es de que el gobierno de Trump echará mano de esta terrible tragedia para arreciar sus ya severas políticas migratorias.

Las detenciones y deportaciones tocan hasta allegados de la Casa Blanca

Esta semana se demostró que la cruzada de detenciones y deportaciones de Trump puede tocar hasta a sus más acérrimos defensores.

La prensa reportó que la ex cuñada de la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, fue detenida por ICE y está en un centro de detención de Louisiana aguardando por su deportación a Brasil. Bruna Caroline Ferreira es madre del sobrino de 11 años de edad de Leavitt, hijo de su hermano mayor.

Los medios señalaron que Ferreira y Leavitt no tienen ninguna relación. Ferreira arribó al país cuando niña y según la prensa fue beneficiaria de DACA.

Cita de la semana

“Es demasiado triste lo que está pasando con las redadas. Venimos de nuestros países con el sueño de superarnos porque está difícil la situación allá, pero ahorita estamos viviendo peor aquí…Nos tratan como si fuéramos peor que unos criminales. Pienso que a las personas que salen de la cárcel les dan más oportunidad que a nosotros que estamos trabajando decente y honradamente”. Verónica, una inmigrante mexicana que venció su miedo a las redadas para participar de una cena de Acción de Gracias junto a otros inmigrantes en la Misión de Los Ángeles.