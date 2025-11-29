Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Ya deja de hacerte el valiente, porque tu garganta anda frágil como vidrio soplado. No te expongas a cambios bruscos de clima, infusiones calientes y bufanda, porque si no te cuidas, cualquier vientecito te puede tirar a la cama y te va a dejar sin voz pa’ gritar, pelear o reclamar lo que es tuyo. También cuidado con golpes, caídas y fracturas, porque traes la energía medio atravesada y podrías andar chocando con esquinas, puertas o hasta con tu propia sombra. Si sigues ignorando tu cuerpo, el 2026 te va a poner un estate quieto con enfermedades que ni por dónde esquivar.
En los dineros, se ve una mejora que por fin te va a permitir volver a respirar. Pero aguas, Leo: tú eres muy ahorrador cuando quieres, pero cuando te gana la emoción compras cada cosa tan inútil que en dos semanas ni recuerdas para qué la querías. Así que controla tus gastos, deja de pedir cosas por internet nomás “por si acaso” y empieza a armar esa lanita que necesitas para ese viaje que llevas aplazando desde hace mil años. Ese viaje te va a limpiar la mente, el alma y hasta el karma.
En el amor, no hagas drama de más. Si tienes pareja, vas a sentir que no te demuestra cariño como tú quisieras, pero recuerda que no todos aman igual ni de la misma forma. No te claves pensando que no te quiere solo porque no te escribe textos largos o no te dice “te amo” cada cinco minutos. Tú sigue firme y observa.
Si estás soltero o soltera, una persona nueva podría entrar a tu vida por redes sociales o por medio de una amistad. Te va a llamar la atención desde el primer momento, pero no te aceleres, porque tú eres muy de enamorarte del perfil antes de conocer el corazón. Dale tiempo, deja que la relación agarre sabor, aroma y consistencia. No te me avientes como gorda en tobogán o luego tú solo te decepcionas.
Se vienen días donde tu actitud brillará más que tu signo. Aprovecha para limpiar pensamientos, despedirte de cargas viejas y abrir espacio para lo que viene.
VIRGO
Si tienes pareja, bájale dos rayitas a tu ego y date tiempo de escucharle. A veces pareces disco rayado hablando de tus problemas, tus sueños y tus cosas, y se te olvida que el otro también siente, necesita y quiere ser atendido. Aprende a equilibrar. Ya deja de pensar que todo gira a tu alrededor.
En lo económico, por fin se ve que llega un dinero que te debían o un pago atorado que se libera. Eso te va a permitir estabilizarte, pagar deudas y respirar una semana sin sentir que el mundo te cae encima. También podrías recibir una invitación a una boda de un familiar o amistad. Ese evento te va a mover emociones que ni sabías que todavía cargabas.
Virgo, tú eres maestro en armar telenovelas mentales. Haces historias en tu cabeza tan pendejas que terminas creyéndotelas y hasta culpando a personas que ni enteradas están. Esta semana asegúrate que lo que salga de tu boca sean bendiciones, porque estás en un ciclo donde todo lo que des, regresa triple.
Una amistad va a empezar a hablar de ti, no porque seas malo, sino porque traes una energía que molesta a quienes no tienen la suya brillando. No te estreses, porque esa envidia viene desde la frustración de no poder ser como tú. En el amor, cuidado con los acostones de una noche. Podrías enamorarte rápido, y cuando tú caes, caes bien hondo. También podrías arreglar un conflicto familiar que venías cargando desde hace semanas. Habrá armonía si tú decides no prenderte como cerillo. Cuidado con objetos que se te pierden, malentendidos y mensajes que podrían interpretarse mal. Respira, piensa y ya luego responde.
LIBRA
Siempre con miedo al amor. Ya deja de pensar que porque una persona te lastimó en el pasado, ahora todas lo harán. No puedes vivir con esa idea de que alguien siempre te va a fallar. Aprende del pasado sin quedarte viviendo en él. Cuida tus pulmones, porque esta semana andan frágiles. Aléjate de lugares muy cargados de humo, polvo o de gente que fuma. También pon atención a tu alimentación, porque últimamente te estás descuidando y luego no te quejes cuando la ropa ya no cierre igual.
En lo familiar, acércate más. Te estás aislando sin darte cuenta, pero tu familia es tu refugio y quien realmente te ayudará cuando las cosas se pongan pesadas. No cometas el error de confiar más en gente de afuera que en los tuyos. A tu alrededor hay amistades falsas, gente interesada que solo está contigo cuando necesita algo. Abre bien los ojos, porque la vida te va a mostrar quién sí y quién nomás te usa de escalón.
En el amor, soltarás a una persona por la que sientes muchísimo, pero que no te da ni la mitad de lo que mereces. Y aunque te duela, verás que es lo mejor. Una nueva persona podría entrar por medio de tu trabajo o en una fiesta cercana. Esa persona te va a hacer sonreír sin querer y te moverá emociones que dabas por muertas. Libra, tú eres muy de pensar, pensar, pensar… y no hacer. Esta vez la vida te pide acción. Mueve Fichas. Da pasos. Y no te quedes esperando a que el destino decida por ti.
ESCORPIÓN
Ten cuidado con un vecino o vecina que trae tu nombre en la boca. Ese chisme no te va a afectar si tú no te enganchas, pero tampoco te confíes. Mantén distancia y evita compartir información personal. Ya basta de aguantar malos tratos. Eres muy de “me duele, pero ahí sigo”, y eso ya no te sirve. Ponte perra, ponte digno, y date el valor que mereces. No dependas emocionalmente de nadie, porque cuando tú te aferras, te entregas entero y luego quedas hecho pedazos.
Si cometiste un error, no te laceres el alma. En su momento lo hiciste porque te hacía feliz o porque no sabías más. Deja de castigarte por cosas que ya fueron. Aguas con caídas, golpes, accidentes, resbalones y hasta con muebles que te salen al paso. Andas muy distraído o distraída y podrías lesionarte si no pones atención.
Un proyecto de negocio ronda tu cabeza desde hace tiempo. Este cierre de año es perfecto para darle forma, planear, visualizar y decidir si vas a invertir o no. La energía está acomodándose para que lo logres. En el amor, no te claves tan rápido. Tú te enamoras con un detallito y luego sufres como si te hubieran quitado el alma. Baja ese ímpetu, observa más y entrégate con medida. Un viaje importante, mejoras laborales o un ingreso extra vienen para ti. Será un respiro que estabas necesitando. Agárralo, agradece y sigue avanzando. Y recuerda: quien te quiere, te busca, te respeta y te celebra… no solo te utiliza.
ARIES
Necesitas descansar, porque traes el cuerpo bien cansado y el alma todavía más. No quieras hacer todo en un día ni demostrarle al mundo que puedes con todo. Si sigues así, vas a terminar bien malito o malita. Tu cuerpo te está avisando desde hace semanas con dolores raros, sueño cortado y cansancio que ni el café te quita. Pon atención. Tus sueños andarán más premonitorios que nunca. Lo que sueñes estos días no lo tomes a la ligera porque te revelarán pistas de lo que necesitas cambiar para encontrar esa felicidad que llevas años persiguiendo.
Se aproximan visitas familiares y un reencuentro con una amistad que te traerá calma y nostalgia. En el amor, si tienes pareja, se viene un momento bien bonito que podría fortalecer la relación; incluso hay posibilidades de embarazo dentro de la familia que te va a sorprender. La luna te traerá sensible, melancólico, como con ganas de acurrucarte y tener alguien a tu lado que te quiera bonito. Y aunque hoy sientas que el amor no te ha sonreído, eso está por cambiar. Algo que parecía imposible comenzará a tomar forma: una relación fuerte, intensa y duradera con alguien de tierras lejanas, alguien que te va a enseñar lo que es amar sin medida.
Aries, deja que el mundo ruede. Ya no te detengas por lo que diga la gente porque, mira, ni te ayudan ni te dan pa’l gasto. Date permiso de ser feliz, ríete más, disfruta más y deja de cargar con culpas que no te pertenecen. El universo está alineando todo para ti; solo falta que tú te la creas.
TAURO
No te cierres a darte una segunda oportunidad con esa persona que te busca o con alguien nuevo que está por aparecer en redes. Esa persona te ayudará a entender defectos tuyos que siempre has negado. Será un espejo enorme para crecer emocionalmente.
En los dineros, comienza la estabilidad. Viene flujo económico que te permitirá avanzar ese negocio que traes en mente desde hace meses. Ya no te enojes porque las cosas no te salen a la primera; tú eres terco por naturaleza, y eso no es malo. Eres de los signos que no se rinden, que si la vida les dice que no, aún así lo intentan diez veces más. Después de la tremenda shing4 que te diste en el pasado, por fin empezarán a verse los frutos. El universo va a conspirar para que lo que sueñas comience a materializarse: un amor bonito, una estabilidad real, una paz emocional que ya te hacía falta.
Entras en un ciclo donde por fin vas a amarte, respetarte y darte tu lugar. Quien quiera estar contigo tendrá que pagarlo, y no hablo de dinero, sino de esfuerzo, atención, cariño y tiempo. Un amor del pasado regresará queriendo mover tus emociones, pero ahora te darás cuenta de que ya no te hace falta. En el trabajo, vienen cambios muy buenos: te podrían mover de puesto, darte nuevas responsabilidades o reconocer lo que haces. Cuando menos lo esperes, llegará una noticia que te hará sentir valorado y en tu lugar. Tauro, tú no naciste para conformarte; naciste para vivir bien. Y eso ya está empezando.
GÉMINIS
Deja de hacerte el fuerte: cuida tu salud. Tu estómago anda revoltoso, tus dolores de cabeza más presentes de lo normal y el estrés te trae con sueño atrasado. Si no te cuidas, tu cuerpo te va a cobrar factura y no te va a gustar. Deja de desvelarte viendo tonterías o stalkeando gente que ni tu nombre se sabe. Una amistad va a necesitarte, y tú eres muy valioso cuando se trata de aconsejar, así que no la dejes sola. En la familia se ve que una relación llegará a su fin pronto; será triste, pero necesario.
Se viene una fiesta, borrachera o reunión donde te vas a divertir como no lo hacías desde hace tiempo. Solo cuida tu consumo de harinas, refrescos y grasas porque andas propenso o propensa a subir de peso y luego lloras cuando nada te queda. Es momento de mostrarte el amor que has guardado tanto tiempo. Ya deja de fingir que no sientes nada cuando en el fondo quieres gritar lo que traes guardado. Respeta los tiempos de Dios y no apresures cosas que no están listas.
Y algo muy importante: quítate esa luz neón emocional que traes prendida como “se busca cariño urgente”. Esa energía desesperada solo espanta a la gente. El amor no se caza ni se ruega; llega cuando debe. Tú relájate, no pongas trampas y deja que la vida te sorprenda.
CÁNCER
Es momento de aprender a dejar ir. Deshazte de objetos, recuerdos, memorias, ropa y sobre todo personas que ya no te suman. Este cierre de año marca un ciclo crucial donde necesitas iniciar desde cero y permitir que lo que te rodee sea bonito, positivo y que te haga crecer. Tienes un corazón fuerte, pero por dentro guardas sentimientos frágiles que salen cada noche cuando estás a solas. Esas emociones que te duelen vienen del pasado y del miedo a lo que viene. Respira. Estás entrando a un ciclo donde la luz empieza a regresarte.
A partir de la siguiente semana, verás cambios importantes: estabilidad emocional, nuevas oportunidades, reconciliaciones familiares y una claridad que no sentías desde hace meses. Pero para que la felicidad te alcance, tienes que dejar espacio. No descuides a tu familia ni tus amistades. Ellos son lo más importante que tienes. Tu trabajo es bueno, sí, pero no es todo. A veces te obsesionas con cumplir y cumplir, y se te olvida que la vida no se trata solo de trabajar… porque al final, mi amor, nada nos llevamos.
Respeta tu cuerpo. Cuídalo. No adoptes actitudes que no son tuyas solo para quedar bien o encajar. Cuando te muestres tal cual eres, sin máscaras ni disfraces, muchas personas se van a enamorar de tu esencia real. Eres mucho más grande de lo que crees.
PISCIS
Abre bien los ojos porque una amistad falsa se va de tu vida en estos días. Esa persona te ha estado jugando chueco, hablando de ti a tus espaldas y moviendo hilos como si tú no te dieras cuenta. Pero mira, la vida es justa y un error suyo la hará caer solita, sin que tú muevas un dedo. Cuidado con tus cambios de humor, porque podrías terminar lastimando a alguien que sí te quiere de verdad y que ha estado contigo en tus peores momentos. Tienes un corazón enorme, pero a veces lo usas como espada y no como abrazo.
Si tienes pareja, evita caer en la maldita rutina, porque eso es lo que está descomponiendo la relación. Habla, propón, mueve la energía. Y si no tienes pareja, podría surgir una atracción fuerte con una amistad, pero aguas: no seas tan fácil, date tu lugar y piensa dos veces antes de mezclar cariño con urgencia, porque tú eres muy de clavarte y luego te duele hasta el alma.
En la salud, si venías cargando una infección, dolor muscular o inflamaciones, empezarás a mejorar mucho. Protege tu cuerpo de cambios de temperatura porque estás frágil como gelatina en charola. Se ve noticia de embarazo en una amistad y separación de una pareja cercana. Chismes, movimientos y sorpresas no van a faltar.
En los dineros, vienen mejoras, pero también una pérdida de un objeto electrónico o dinero. No andes dejando tus cosas por todos lados, porque luego lloras y crees que te hicieron brujería cuando solo se te cayó del bolsillo. Y oye… ya no tengas miedo de decir lo que sientes. Si alguien te mueve el asunto, díselo. Si te rechaza, mejor, así ya no pierdes el tiempo ahí cuidando un jardín donde no te van a dejar sembrar nada. El amor llega cuando uno se planta firme, no cuando se esconde.
ACUARIO
Ponte abusado con tu economía, porque podrías gastar en cosas inútiles y luego llorar cuando necesites ese dinero. Ahorra, administra, guarda. En poco tiempo podrías necesitarlo para algo importante, así que no te hagas el sordo. Deja de confundirte en lo que quieres. Traes mil ideas, mil planes, mil proyectos y no has concretado ni uno porque siempre dices “después lo hago”. NO. Este cierre de mes y de año es para arrancar, no para seguir posponiendo tu vida.
Recuerda que no todos tuvieron las mismas oportunidades que tú, así que no juzgues caminos ajenos. Cada quien carga su cruz, y algunas pesan demasiado aunque no se note. Viene un evento social, una propuesta indecorosa que te va a dejar pensando en varias cosas y la posibilidad de invertir en un negocio que podría convertirse en una buena oportunidad si lo manejas con cabeza fría.
En la familia, alguien podría enfermar, pero será algo leve, nada que te tenga perdiendo el sueño. Emocionalmente estarás sensible. Por las noches sentirás la necesidad de un abrazo, un beso, o simplemente sentir que alguien te quiere de verdad. En el amor, no ames más de lo que la otra persona te da, porque cuando tú te entregas, lo haces con todo… y luego te rompen completo. Aprende de tus heridas pasadas y úsalo como guía para no repetir los mismos errores. Hay una conexión fuerte con alguien, una atracción enorme, pero también gustos y caminos muy diferentes. Antes de meterte de lleno, siéntense a hablar como adultos, pongan cartas sobre la mesa y dejen que el corazón decida sin presiones.
CAPRICORNIO
Se vienen movimientos grandes para ti: viaje próximo, compra de artículo electrónico, posibilidad de cambiar de auto o estrenar uno. El dinero comenzará a fluir, pero tienes que administrarlo con calma para no quedarte a medias. Ten cuidado con un familiar, porque podrían tener un conflicto fuerte por no ponerse de acuerdo en decisiones importantes. No busques pelear, pero tampoco te quedes callado cuando tengas que hablar.
En el amor, tu pareja podría andar distante. No presiones, no preguntes mil veces, no exageres. Cada quien tiene momentos donde necesita silencio, y cuando no se sabe qué decir, lo mejor es callar para no herir. Se vienen cierres de ciclos importantes: gente que se va, gente que llega y situaciones que por fin terminan para que otras mejores puedan comenzar. No le tengas miedo a las oportunidades porque justo en esos cambios está la llave de tu felicidad.
Cuida tu estabilidad emocional, porque traes tendencia a caer en bipolaridad o cambios bruscos que podrían arruinar tus planes si no te controlas. En lo emocional, no permitas que tu pareja (si tienes) te manipule. Date tu lugar, toma tus decisiones propias y recuerda que tú también vales. Este momento es para avanzar, no para retroceder. No te quejes más; enfócate en lo que viene porque lo que está por llegar es mucho mejor que lo que se fue.
SAGITARIO
Cuida lo que deseas, sobre todo si es negativo, porque en estos días tu energía está tan fuerte que podría cumplirse rápido. No alimentes pensamientos oscuros, mejor decreta cosas buenas para atraer lo que sí mereces. Tu racha buena viene en unos meses, pero desde ahora empezarás a sentir los primeros cambios importantes. Si has tenido peleas o malos entendidos con tu pareja, eso se termina, porque una noticia o situación especial los unirá más que antes.
Amores del pasado que no se lograron podrían regresar pidiendo una oportunidad. Tú decide si vale la pena abrir esa puerta o no. Buenas noticias: bajarás de peso o empezarás a ver cambios físicos que te motivarán mucho más a cuidarte. En lo emocional, necesitas definir lo que sientes. Entrarás en un ciclo donde los amores van a llegar por montones, y si no estás centrado, podrías terminar atrapado en un enredo innecesario. Este periodo será de mucha reflexión y autoconocimiento que te cambiará el destino por completo.
Viene una relación importante, algo que sí se concreta y que podría convertirse en el amor verdadero que tanto has buscado. No tengas miedo a las aventuras nuevas; ahí estará una de las claves de tu felicidad. En el trabajo, habrá estrés, cansancio y malentendidos, pero esos problemas quedarán en el pasado. La vida te demostrará que es justa y que te devolverá con creces lo que antes te negó. Sagitario, amate, respétate, mantén tus límites firmes y no dejes que nadie meta mano en tu felicidad. Este cierre de año te va a poner en un lugar completamente distinto.