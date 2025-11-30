El tiempo de hoy en Dallas para este domingo 30 de noviembre

Este domingo 30 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 45 grados Fahrenheit (7ºC). La probabilidad de lluvia será del 2% y habrá pocas nubes. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 10.56 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 37 grados Fahrenheit (3ºC), con una probabilidad de precipitación del 49%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 39ºF (4ºC) de máxima y 39ºF (4ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:11 h y se marchará a las 17:21 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá cielos cubiertos con alguna llovizna. Las temperaturas oscilarán entre los 30 y los 43 grados Fahrenheit (-1 y 6ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 84% por la mañana, 6% por la tarde y 84% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

