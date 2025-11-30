Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Ponte ya las pilas, pero ahora sí de verdad, porque ya estuvo bueno de andar cayendo en las mismas pendej*das que solo te dejan con cara de “¿y yo por qué?”. Tú no naciste pa’ mendigar cariño ni pa’ andar recogiendo migajas; tú naciste pa’ que la gente te admire, no pa’ andar rogando. Tienes todo pa’ traer de rodillas a quien se te antoje, pero te me atontas creyendo que los demás van a ser tan derechos como tú… ¡y pues no, mijo/mija, la vida no funciona así!
Una invitación a un viaje exprés o salida inesperada te va a caer de sorpresa en estos días; si puedes, di que sí, porque te va a mover energías bien perras. Aléjate de amores prohibidos y de “sobras” que otros ya tiraron; tú no naciste pa’ ser segundo plato de nadie, ni pa’ recalentados emocionales.
Cuando dejes de ver la vida como injusta y empieces a entender que cada quien trae la cosecha que sembró, vas a empezar a encontrarle sabor hasta a los días grises. Una amistad te va a buscar ya sea pa’ pedir consejo o pa’ soltar chisme del bueno; tú escucha, pero no te enredes.
Tu buen carácter y tu fuerza serán tu arma secreta pa’ materializar eso que traes en mente desde hace semanas. Te viene un crecimiento grande en cómo manejas tus emociones; ahora sí, el que te quiera engañar va a batallar porque la vida ya te dio unos buenos aventones que te hicieron abrir los ojos y aprender.
En el amor, nuevas conexiones se consolidan, incluso una que aparece desde redes sociales que va a traerte ganas de mandar un “hola, extraño” nomás por curiosidad. Pero ojo: chismes en tu contra también pueden aparecer y vienen de alguien muy querido. No te desgastes. Recuerda que quien debe estar en tu vida es quien te suma, no quien te avienta mierda. Gente cul*rera hay donde sea, pero tú ya no estás pa’ juegos. No caigas en provocaciones y sigue avanzando, que ahora sí vienes bien perrón/perrona.
VIRGO
Tú que pareces calmado pero traes el cerebro haciendo más ruido que una licuadora con piedras. Cuida tus cambios de humor, porque una palabra mal dicha podría lastimar a un familiar que no tiene culpa de nada. Ya no cargues culpas que no son tuyas, y mucho menos las que otros te aventaron nada más porque tú eres el más responsable del grupo.
Date chance de perdonarte cualquier falla pasada. Tú eres bien dado a flagelarte, a hacerte ideas y a clavarte en culpas que ni al caso. No vivas esperando que las cosas cambien solas; si alguien aparece en tu camino, date la oportunidad. Ya no estás para estarle rogando a nadie ni para esperar a que al otro “se le inche” dar el primer paso.
La vida te traerá oportunidades bonitas, pero también envidias y gente doble cara, así que abre el ojo como señora que revisa que no le metan pan duro en la bolsa. También cuídate de problemas respiratorios, porque podrían andar molestándote más seguido.
En estos días podrías recibir noticias de una expareja, pero no permitas que vuelva a sacarte de quicio. Si ya te dañó antes, no le abras la puerta ni pa’ pedirle un favor. Entre más contestes, más alargas el cuento de nunca acabar.
Cuídate de robos o pérdidas de objetos, porque podrías andar distraído. Recuerda que tú eres de carácter fuerte: cuando te quieren fregar, te sale lo culer*o y nadie te mueve, y eso es lo que te salva. No te dejes manipular ni te bajes al nivel de quien no trae ni buenas intenciones ni buenos modos.
La semana viene movida, pero si te mantienes firme y con la frente bien puesta, vas a poder con todo… como siempre.
LIBRA
Se viene la oportunidad de un viaje, pero también te van a cancelar una salida o reunión que estabas esperando. Tú fluye, porque cuando algo no se da es porque el universo ya vio lo que tú no alcanzaste a ver.
Anda rondando por tu cabeza cierta persona que un día te busca, otro día desaparece, y ahí te trae como trapeador emocional. No des más de lo que recibes; tú no naciste pa’ financiar cariños ajenos. Si tienes pareja, podrían surgir celos fuertes por alguien de piel blanca que andará rondando más de lo debido. Si estás soltero, no te cierres, pero tampoco te me avientes al vacío.
Es probable que sientas nostalgia por alguien que ya no está contigo, ya sea por distancia o porque la vida decidió separar caminos. No escondas tus emociones; quien te quiere de verdad merece ver tu lado sincero, no el que aparenta estar bien siempre.
Un viaje que tenías en mente podría cancelarse por falta de dinero o interés de otros. Ni modo, cada quien sus prioridades. Pero en lo laboral, te vienen ofrecimientos buenos, incluso uno que te podría abrir caminos que no imaginabas.
Dentro de tu familia se ve un embarazo próximo, y eso podrá traerte alegría o sorpresa… o las dos.
Eso sí: cuídate de un golpe o accidente, porque podrías terminar partiéndote la madre por andar distraído. Se te activa la idea de un negocio, y déjame decirte que es buena. Si te organizas, ese proyectito puede mejorar muchísimo tus ingresos. La mala racha se va; solo no te me tropieces tú solito.
ESCORPIÓN
La relación familiar mejora, y un dinerito inesperado te cae como lluvia en sequía. Pero baja tantito ese carácter porque últimamente andas más filoso que cuchillo de fonda. Si te molestan, respira antes de soltar veneno o después vas a andar pidiendo disculpas de mala gana.
Podría haber discusiones familiares, pero no te metas donde no sabes qué onda. Tú mira, escucha y no opines a lo menso. En el amor, llega una persona de piel blanca que te va a mover el tapete y te hará replantear lo que quieres. No andes prendiendo fuegos en redes sociales si ni ganas tienes de cocinar; luego te sorprendes cuando te salen pretendientes que ni sabes manejar.
Si te interesa alguien, no esperes que te busquen. Tú ve, toca la puerta, y si te dicen que no, pues ya te ahorras la pena y la espera. Un sueño premonitorio podría avisarte de algo importante; hazle caso porque tu intuición ahorita anda filosa. Si tienes pareja, vienen peleítas, celos e inseguridades. Pero no te quejes, que tú también has hecho tus movidas. La vida no se olvida.
Traes un negocio o idea que no se ha concretado, pero ahora sí entras en una etapa súper perra en la que, si te pones serio, te puede dejar una buena lana. Solo no confíes tan rápido en quien llega muy sonriente; no aflojes tan pronto ni el interés ni otra cosa, porque se pierde el encanto y luego no sabes por qué no se consolida nada. Si lo que buscas es diversión y cero compromisos, pues aviéntate al mundo, disfruta y que la gente hable lo que quiera. Total, nadie te mantiene. Pero si lo que quieres es algo serio, entonces ponte firme y ve lento, porque lo bueno tarda, pero llega.
ARIES
Tú eres como el chile en nogada: cuando te preparas bien, te queda todo hermoso, pero cuando andas a medias te haces un desmadre solo. Y estos días la vida te pondrá varias señales para que te acomodes donde debes. Viene una invitación a salir por parte de amistades o de una persona que pronto conocerás por redes sociales; no te cierres, porque ese encuentro podría sacudirte el alma, el ego y quién sabe qué más.
Si tienes pareja, la relación toma fuerza, vuelve el interés, la pasión, los detalles y el deseo de construir juntos. Pero si la cosa se ha puesto rara, no te quedes callado como si nada pasara, porque la rutina los está carcomiendo como polilla en mueble viejo. Habla, expresa, mueve la energía, cambia los roles, sorprende y déjate sorprender.
Por otro lado, si traes un interés por esa persona que te prende el boiler… da el paso de una vez, pero sin miedo. Si te dice que no, bendiciones y que le vaya bien; tú no estás pa’ andar perdiendo el shingado tiempo con quien ni sabe lo que quiere. Además, una persona de tu círculo cercano siente atracción por ti, pero es solo sexual, así que no te me enamores del puro revolcón porque luego terminas viendo señales donde ni hay luz.
Vienen posibilidades de cambio laboral o crecimiento económico, pero tú eres bien burro cuando te da la flojera, así que necesitas ponerte serio, organizado y constante. La vida te va a poner en la mesa oportunidades que solo se presentan una vez, pero si tú las pateas por miedo o por indecisión, luego no andes llorando porque “nadie me ayuda”.
Antes de dormir podrías sentirte melancólico, desesperado, o con esa sensación rara de no saber qué rumbo tomar. Respira. No quieras resolver todo en una sola noche. Recuerda que lo que es para ti llegará sin empujones y sin que te desgastes.
Si tienes pareja, cuidado con celos y desconfianzas, porque podrían aparecer discusiones por detallitos mínimos que tú mismo o tú misma estás alimentando. Si estás soltero, abre bien los ojos porque te rondan nuevas posibilidades, pero no vuelvas al pasado aunque te dé comezón emocional. Y sobre todo, Aries: no dejes que amistades metiches manipulen tu opinión. Tú tienes cabeza propia, nomás úsala tantito. Te viene una racha buena, pero depende de ti no regarla.
TAURO
Estos días te vienen cambios importantes, de esos que te obligan a abrir los ojos y dejar de hacerte el desentendido. Una persona cercana se acercará con chismes sobre una amistad; tú escucha si quieres, pero no te metas, porque si opinas podrías quedar como el malo de la historia. Y recuerda: el que juzga, termina siendo juzgado.
Una persona te va a estar buscando mucho en estos días, pero aguas, porque esa intención no es buena. Es alguien que quiere algo de ti: un favor, dinero, compañía… pero nada verdadero. No abras puertas que ya antes te trajeron dolores de cabeza.
Si tienes pareja, la relación necesita aire fresco. No se trata de separarse, sino de darse espacios, convivir con amistades, hacer actividades diferentes y dejar de verse diario “nomás porque sí”. La rutina los está matando, y si no ponen atención, terminarán apagando algo muy bonito.
No esperes nada de nadie y evitarás decepciones. También cuida tu salud porque enfermedades infecciosas podrían presentarse. Fíjate bien en la higiene, los cambios de clima y tu sistema inmune. Asimismo, ten cuidado con lo que prometes, porque podrías comprometerte con cosas que luego no puedes cumplir y eso te meterá en aprietos.
Tu pasado es un fantasma que te sigue jalando del pantalón. Extrañas, recuerdas, revives… pero ya basta. Es momento de enfocarte en lo que sí está en tus manos. Entras en una etapa muy perra de suerte, donde todo lo que emprendas tiene altas probabilidades de funcionar. El problema es que tú te saboteas solito con tus dudas y tu terquedad.
En los próximos días empezarás a comprender por qué la vida acomodó ciertas cosas como lo hizo. Se vienen momentos que te mostrarán verdades y te ayudarán a soltar culpas ajenas. Perdónate, quítate ese costal emocional y comienza a ver por ti. Tu energía mejora, tu ánimo sube y tu camino se aclara. Solo no dejes que la flojera o el miedo te sigan deteniendo. La vida te quiere ver brillar, no escondido detrás de tus propios límites.
GÉMINIS
Tú con tu doble personalidad: la que ríe y la que llora. Cuida muchísimo cómo hablas, porque estos días podrías decir algo sobre un familiar sin querer, y después cargarás con vergüenza ajena por hablar de más. Se ve la posibilidad de un viaje o salida grande con familiares o amistades, y te va a caer excelente, porque traes la cabeza más apretada que tapa de frasco nuevo. Necesitas distraerte, oxigenarte y ver que el mundo no gira solo alrededor de tus preocupaciones.
Aprende algo importante: el amor es elección, no necesidad. Cuando entiendas eso, dejarás de rogar, de idealizar y de sentir que la vida te debe algo. Cuida tus cambios de humor, porque puedes lastimar a quienes sí te quieren con una sola palabra mal dicha. Las oportunidades en el amor, trabajo y proyectos llegarán, pero solo una vez. Toma decisiones, arriesga y no le temas a lo nuevo. Si tu proyecto ya se estancó, cambia la estrategia; tú eres bueno para reinventarte, solo que te encanta el drama.
Si no tienes quién te ladre, no es porque no haya, es porque te pones súper exigente y quieres que todo sea perfecto. Relájate tantito. Una llamada o mensaje especial alegrará tu día y te dará claridad. Mucho ojo con pagos y trámites, porque podrías andar olvidadizo. Y ya deja de poner primero a los demás. En esta fase toca ser egoísta “del bueno”. Aprende a guardar silencio con tus sueños, porque la envidia está fuerte a tu alrededor. Hay personas que solo te buscan por interés y que, con sus malas vibras, podrían estarte frenando proyectos. Pon límites, limpia tu energía, depura tu ciclo social. Tú estás creciendo; no permitas que los demás te encojan.
CÁNCER
No confundas cariño con amor ni necesidad con compañía, porque luego te enredas emocionalmente y terminas lastimando a alguien que sí te quiso bien. Antes de dormir te llegan pensamientos pesimistas, ideas que ni al caso, y te autosaboteas. Recuerda que tus metas se construyen con sacrificio, no con miedo ni autolástima. Es momento de limpiarte emocionalmente y soltar eso que te tiene atorado desde hace meses.
Los comentarios negativos en tu contra que te valgan tres hectáreas, porque si hablan de ti es porque les incomoda lo que tú sí has logrado. En lo económico, mejoras notorias, pero no te me alborotes gastando en cosas innecesarias. Tu ingenuidad te mete en cada lío… vuelves a confiar en quien ya te falló, y luego lloras como si fuera sorpresa. En tu camino aparecerán personas que querrán ponerte piedras, obstáculos y malas vibras, pero si tú te mantienes firme y centrado, no podrán tocar tu paz. Eso sí: cuidado con problemas de salud por mala alimentación o por no moverte. El cuerpo te está pidiendo cambios urgentes.
Te da miedo ser traicionado, y por eso te cuesta tanto entregarte. Te haces fuerte por fuera, pero por dentro tiembla tu corazoncito. Sin embargo, si no te arriesgas, jamás vas a consolidar nada. El amor requiere valentía, entrega, y dejar de ver fantasmas donde ni hay. Tú eres fuerte, eres noble y eres real.
Solo necesitas dejar de correrle al amor… y a tus propias decisiones.
PISCIS
Tú que sientes hasta el viento pasar… traes los sentimientos revueltos como licuado mal tapado, pero tranquila o tranquilo, porque este ciclo emocional solo durará unos días. Eso sí: cuida tus cambios de humor porque podrías lastimar a tu pareja o a una amistad que te quiere de verdad, y luego tú solito te sientes culpable. Te vas a dar cuenta de que todo eso que sospechaste de una persona era cierto, y aunque te duela, también te va a abrir los ojos de una vez por todas. No te me derrumbes ni te culpes: nadie es indispensable en tu vida y a cualquiera se le reemplaza cuando no sabe valorarte.
Se avecina un nuevo trabajo o una oportunidad laboral bastante buena, pero no seas menso: no sueltes lo que tienes hasta no tener amarrado lo nuevo. En amistades, una relación se termina y aunque te sorprenda, será para bien; no todo mundo merece tener acceso a tu corazón de gelatina. Es momento de cuidar tus sentimientos y dejar de darlos como muestras gratis. Te viene la oportunidad de abrirle de nuevo las puertas al amor; aparece una persona que te va a demostrar con hechos lo que otros solo prometieron con palabras vacías. No tengas miedo de intentar otra vez. El hecho de que te haya ido mal antes no significa que la vida vaya a repetirte la lección.
Pero ojo: una persona de piel morena aparecerá en estos días y no trae buena intención. Mantén distancia, no cuentes tus cosas y no sueltes confianza tan rápido. Además, podrías recibir una noticia dura relacionada con alguien muy importante para ti, y eso podría sacudir tus emociones. Aún así, recuerda: tú no te rajes, porque cuando Piscis se propone salir adelante, lo logra.
Muéstrale al mundo de qué estás hecho… y deja de vivir con miedo a sentir.
ACUARIO
Traes la cabeza como licuadora sin tapa, revolviendo ideas, emociones, enojos, recuerdos y hasta pendientes que ni te tocan. Y aunque te hagas el fuerte, sí te está pesando todo lo que has aguantado en silencio. Estos días te esperan noches intensas —y no solo por pasión— sino por revelaciones, sueños raros y pensamientos que te harán ordenar tu vida de una vez por todas.
Se te viene una noche especial, de esas que marcan antes y después. También hay muchas probabilidades de embarazo en la familia. Si no quieres que seas tú el protagonista, ya sabes qué hacer. En juegos de azar traes buena energía, pero no te me vayas a confiar; la suerte bendice, pero no mantiene. Si tienes pareja, la monotonía está haciendo estragos. No es falta de amor, es falta de movimiento. Cambia rutinas, dejen de actuar como matrimonio setentero. Sorprende, juega, invéntala, porque si no, el hielo se adueña.
En lo social, ya deja de creer que la gente cambiará. Una amistad que conociste hace menos de dos meses te va a traicionar y bien feo. De frente te sonríe como si fueras su confidente, pero por detrás te envidia, te critica y hasta inventa cosas. Esa persona no te tolera porque tu brillo le estorba. Te vienen pruebas fuertes con tu carácter. Casi siempre logras lo que te propones porque eres terco y disciplinado, pero cuando te tumban… ¡ay! Nadie se mete contigo. Eres un enemigo sin piedad, incluso contigo mismo cuando te exiges de más.
En el amor, cuida cómo hablas. Puedes lastimar sin querer y hacer sentir que ya no amas igual. No compliques tu vida más de lo necesario; tú no naciste para sufrir, naciste para brillar. Pero sigues sin soltar cargas del pasado que te siguen persiguiendo aunque jures que ya les diste vuelta. Estos días podrás sentirte cansado, emocionalmente seco o sin ganas de hablar. Es normal. Estás limpiando heridas viejas. Pero recuerda: tú eres aire, y cuando te liberas, vuelas altísimo.
Suelta, perdona y vuelve a empezar sin miedo.
CAPRICORNIO
Tú eres fuerte, pero a veces te comportas como burro terco que no quiere cruzar el río, aunque vea el puente enfrente. Estos días la vida te va a poner frente a varias situaciones que te obligarán a reconocer que ya no puedes seguir cargando culpas, responsabilidades ajenas ni rencores que llevan meses enmoheciéndose dentro de ti. Tus metas son tuyas y solo tuyas. Nadie tiene derecho a opinar, corregir o juzgar, a menos que te estén manteniendo… y eso no está pasando. Pronto te visitará un familiar que te quiere muchísimo, alguien con quien habías perdido comunicación o no veías desde hace tiempo. Esa visita te va a caer como vitamina pura.
Vienen cambios laborales importantes: movimientos, cambios de horario, carga extra, pero también mejora económica. Te ajustarás, pero los primeros días podrías andar con los horarios volteados como reloj barato. Dale tiempo. Cuidado con negocios turbios o inversiones sospechosas. No te metas en nada que te dé mala espina porque podrías terminar metido en asuntos legales, y tú odias lidiar con eso. En el amor, tu pareja ha ocultado ciertas cosas para “no lastimarte”, pero tú no eres tonto. Hay mentiras chiquitas que igual pesan. No te obsesiones, pero tampoco ignores señales. A veces buscas lo que no has perdido. Te fijas demasiado en lo superficial y te falta ver el corazón de las personas. Si no bajas la guardia emocional, te vas a perder de conexiones hermosas.
En el trabajo, un compañero o compañera podría meterte en chismes, no por maldad sino por envidia. Déjalo hablar. El tiempo pone todo en su lugar. También aparece una nueva amistad en tu entorno laboral que necesitará apoyo, porque muchos la rechazarán sin motivo. Sé esa mano buena; la vida siempre regresa lo que das. Estás entrando en una etapa donde tu fuerza, disciplina y madurez se harán notar. No te sabotees. Lo mejor está por llegar, pero necesitas confiar más en ti.
SAGITARIO
Tú eres el signo que más rápido se cae… pero también el que más rápido se levanta. La vida te va a sorprender justo cuando creas que ya no hay nada qué hacer. Una puerta se cierra, sí, pero otra se abre con luz más fuerte. Los amores baratos que llegan solo para darte dos días de ilusión se van a ir cayendo solos, porque ya no estás para invertir energía en personajes de temporada. No sigas tratando como rey o reina a quien solo te busca cuando se le antoja. El amor debe sumarte, no consumirte.
Un amor a distancia se desvanecerá. Pero no digas que no sabías: tú dejaste de poner interés, dejaste de llamar, dejaste de alimentar la conexión. Lo que no se riega, se seca. No culpes a nadie. Tus sueños y metas muchas veces no se cumplen porque te frustras rápido cuando no ves resultados inmediatos. Eres fuego, quieres todo YA, pero la vida no trabaja a tu ritmo. Tienes talentos enormes, pero te falta constancia.
No llores por quien se fue. Dale gracias a la vida porque te quitó gente falsa. Si vuelves al pasado, que sea solo para medir tu crecimiento, no para castigarte. Un proyecto relacionado con compra y venta será clave; te puede dejar ganancias inesperadas. El karma trabajará a tu favor: quien te lastimó recibirá lo suyo, no por maldad, sino por justicia divina.
En el amor, cuanto más necesites cariño, más riesgo tendrás de equivocarte eligiendo. Por eso no es buen momento para tomar decisiones desde la soledad o la ansiedad. Una amistad nueva por redes sociales llega para darte apoyo, compañía, confianza y una palabra que te hará falta justo cuando creas que nadie te entiende. Esta persona será importante en tu nueva etapa. Te espera una vida bendecida, pero necesitas soltar rencores, dejar de vivir a la defensiva y reencontrarte con tu esencia.
El día que te perdones, Sagitario, será el día que de verdad empiece tu vida.