Kevin Spacey enfrenta tres nuevas acusaciones de agresión sexual

Tres años después de ser absuelto en un litigio penal, Kevin Spacey suma tres nuevas demandas civiles por presuntas agresiones sexuales ocurridas entre 2000 y 2013, según confirmó el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.

El actor de 66 años fue demandado ante el Tribunal Superior de Londres por tres hombres por supuestos incidentes durante su trabajo en el teatro británico Old Vic.

Spacey no acudió a la audiencia preliminar, que tuvo lugar esta semana en Londres.

La jueza Christina Lambert fijó provisionalmente el juicio oral contra el actor para el 12 de octubre de 2026, cuando se decidirá si las causas se unifican.​

Según la AFP, estas tres nuevas demandas conciernen a “presuntas agresiones sexuales por parte del acusado (Spacey) a hombres más jóvenes con los que entró en contacto mientras trabajaba en el teatro Old Vic, dos de ellos jóvenes actores”.

Una de las víctimas, identificada como LNP, alega que Spacey la agredió “de manera deliberada” en al menos 12 ocasiones entre 2000 y 2005. Otra, conocido como GHI, denunció una agresión en 2008 durante talleres del teatro Old Vic, donde Spacey fue director artístico de 2003 a 2015, lo que le causó “daños psiquiátricos y pérdidas económicas”.

El actor Ruari Cannon, quien renunció al anonimato, acusa a Spacey de manosearlo sin consentimiento en una fiesta en el Old Vic en 2013; este caso ya se mencionó en el documental Spacey Unmasked de 2024.​

Cannon también demandó al teatro.

Estas demandas civiles ocurren luego de la absolución penal de Spacey en 2023 por nueve cargos similares, surgidos en la ola #MeToo de 2017. Dos demandantes participaron en ese proceso penal, pero optaron ahora por la vía civil.​

Spacey ha negado enérgicamente todas las acusaciones y lamenta el impacto mediático en su carrera.

Seguir leyendo:

· Kevin Spacey recibirá homenaje en el festival de Cannes a pesar de acusaciones de abuso sexual

· Venden en $6 millones de dólares antigua mansión de Kevin Spacey en Baltimore

· Kevin Spacey se salva de perder su mansión tras cancelarse su subasta de último momento