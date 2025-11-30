Paty Cantú y Christian Vázquez se casan en una fiesta de lujo en la playa

Paty Cantú y Christian Vázquez sellaron oficialmente su amor en una lujosa ceremonia que se celebró en las paradisíacas playas de la Riviera Nayarit. De acuerdo a la información divulgada, la boda se llevó a cabo el 29 de noviembre y la pareja estuvo rodeada de sus seres queridos.

En las imágenes se observa que la magia ocurrió a la orilla del mar. En esta ocasión, Cantú dejó la formalidad del blanco y escogió un vestido verde esmeralda para la ceremonia principal.

Las primeras imágenes del enlace, compartidas por invitados como Dalilah Polanco y Pablo Chagra, revelaron que Paty fue elogiada por el color de su vestido, además lució -al menos- tres atuendos a lo largo de la celebración: el llamativo vestido verde y dos blancos para los momentos posteriores.

Christian Vázquez complementó perfectamente el estilo de su prometida, vistiendo un traje en el mismo tono verde, con solapa y un elegante corbatín negro. Hasta el velo de la novia hizo juego con la paleta de colores elegida, demostrando una meticulosa atención al detalle.

La magia continuó durante la recepción, donde los recién casados protagonizaron un momento inolvidable: su primer baño como esposos.

La pista se iluminó con la pirotecnia que acompañó su danza al ritmo del clásico ‘At Last’ de Etta James, creando una escena sacada de un cuento de hadas.

Sin duda, este enlace quedará en la memoria del mundo del espectáculo mexicano.

Una boda en dos actos

Si bien esta celebración en Nayarit captó todas las miradas, no fue el primer “sí, quiero” de la pareja. La periodista Martha Figueroa había revelado previamente en su programa ‘Así se hacen los chismes’ que Paty y Christian ya se habían casado por lo civil a inicios de octubre en la Ciudad de México.

Figueroa compartió que se trató de una ceremonia íntima, a la que solo asistió la familia directa. “Hubo una boda secreta, y yo me enteré. Me da muchísimo gusto porque es una mujer a la que admiro… y creo que se merece toda la felicidad del mundo“, expresó la comunicadora. Después de firmar el acta de matrimonio, los contrayentes y sus familiares celebraron con una comida en el exclusivo barrio de Polanco.

La pareja se había comprometido en octubre de 2024, cuando Chávez sorprendió a la cantante en uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El actor es conocido por haber participado en telenovelas como ‘Rosario Tijeras’.

