¡Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron en secreto!

Tras un año de compromiso, la cantante y compositora Paty Cantú y el actor Christian Vázquez oficializaron su unión en una boda civil secreta, según reveló la periodista Martha Figueroa en su programa ‘Así se hacen los chismes’.

La comunicadora fue la encargada de dar la noticia, expresando su admiración por la artista: “Es una mujer a la que admiro, es una gran compositora, es una gran cantante y creo que se merece toda la felicidad del mundo“.

Figueroa detalló que la ceremonia fue extremadamente íntima, celebrada el pasado fin de semana con la asistencia exclusiva de los padres de los contrayentes.

“Pues señoras y señores, se nos casó Paty Cantú, se casó con su novio Christian Vázquez. Pues ya se casaron en secretísimo… entonces nada más fue la familia, los papás y pare de contar“, afirmó la periodista.

Según los informes, tras la firma civil, los recién casados celebraron el momento con una comida en Polanco. Figueroa también mencionó la posibilidad de que en el futuro la pareja organice “una boda grandota” en Jalisco, tierra natal de Cantú.

Cabe destacar que, hasta el momento, ni Paty Cantú ni Christian Vázquez han confirmado públicamente la noticia de su matrimonio. La relación dio un paso crucial en octubre de 2024, cuando el actor le propuso matrimonio a la cantante tras su exitosa presentación en el Auditorio Nacional.

¿Cuándo se comprometió Paty Cantú?

En su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 19 de octubre de 2024, la estrella recibió la sorpresa por parte de su novio y se comprometió. De hecho, el momento fue capturado por Gala Montes y lo compartió en sus historias de Instagram.

Vázquez es originario de Guadalajara, Jalisco y tiene 38 años. Es conocido por sus papeles en ‘Rosario Tijeras’ y ‘La Rosa De Guadalupe’. También ha incursionado en cine y en el 2019 participó en ‘Mirreyes Contra Godínez’.

Aun la cantante y el actor no hacen público su matrimonio, pero sus fanáticos se han mostrado feliz por la intérprete de ‘Goma de Mascar’.

