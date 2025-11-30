Pronóstico del tiempo en Houston para este domingo 30 de noviembre

El clima en Houston, Texas, para este domingo 30 de noviembre se desarrollará con cielos cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 65 y 69 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 45ºF (7ºC) de máxima y 45ºF (7ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 06:58 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:22 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 12.43 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. En concreto, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser problemático para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

