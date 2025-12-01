Goldman Sachs anuncia la adquisición de empresa de ETF por millonario acuerdo

Este lunes, la firma de servicios financieros global, Goldman Sachs, anunció la compra de Innovator Capital Management, un proveedor de ETF por un acuerdo de aproximadamente $2 mil millones de dólares.

En este sentido, David Solomon, director ejecutivo de Goldman, expresó en un comunicado de prensa que “con la adquisición de Innovator, Goldman Sachs ampliará el acceso a productos de inversión modernos y de primer nivel”, dijo.

Según Solomon se espera que el acuerdo se cierre para el segundo trimestre del próximo año, con el que se busca impulsar las ofertas de ETF. “Los ETF activos son dinámicos, transformadores y uno de los segmentos de mayor crecimiento en el panorama actual de la inversión pública”, comentó el CEO de Goldman Sachs.

Desde que abandonó la banca de consumo, Goldman Sachs ha estado priorizando la gestión de activos y patrimonios, además de una inversión de $1,000 millones de dólares en T. Rowe Price y la adquisición también de riesgo Industry Ventures para reforzar su plataforma de inversiones alternativas.

Por lo tanto, la adquisición de Innovator es una buena inversión, ya que cuenta con más de $28,000 millones de dólares en activos bajo supervisión en 159 ETF y con este acuerdo se espera que los más de 60 empleados se unan a la división de gestión de activos del banco.

