Hallan muerta a joven embarazada desaparecida en Michigan: arrestan a su hermana y a su prometido mientras buscan al bebé

Las autoridades del condado de Wexford, en el norte de Michigan, confirmaron el hallazgo del cuerpo de Rebecca Park, de 22 años, quien desapareció el 3 de noviembre cuando estaba en la semana 38 de embarazo.

Su cuerpo fue recuperado el 25 de noviembre en una zona remota del Bosque Nacional Manistee, según reportó UpNorthLive.

La autopsia, confirmada días después, estableció su identidad, aunque la causa oficial de muerte no ha sido divulgada. Lo que sí confirmaron las autoridades es que Park ya no estaba embarazada cuando fue encontrada, lo que ha intensificado la búsqueda urgente del bebé.

Arrestan al prometido y a la hermana de la víctima

La misma noche del hallazgo, la policía arrestó a Richard Lee Falor, de 43 años, prometido de la joven. Horas después, alrededor de la 1:00 a. m. del 26 de noviembre, también fue detenida su hermana, Kimberly Park, de 21 años.

Ambos comparecieron ante un juez que les impuso altas fianzas debido al riesgo de fuga. Kimberly Park tiene una fianza de $750,000 dólares, mientras que la de Richard Lee Falor es de $1 millón de dólares.

El juez también señaló que Falor representa una amenaza para la comunidad, de acuerdo con los reportes locales.

Antecedentes y acusaciones

Falor, descrito como delincuente habitual con antecedentes de delitos graves, enfrenta cargos por distribución de metanfetamina, lo que podría derivar en cadena perpetua.

Por su parte, Kimberly Park fue acusada de: manipulación de pruebas en un caso penal, mentir a un agente durante la investigación de un delito violento, y presentar un informe falso sobre un delito grave.

La desaparición: un día de señales confusas

Rebecca Park fue vista por última vez cerca de la casa de un familiar. Según relató Falor a medios locales días después, la pareja había acudido al hospital el 2 de noviembre, creyendo que el parto estaba por comenzar. Indicó que los médicos reportaron una dilatación de un centímetro y una fecha probable de parto para el 18 de noviembre.

El día de la desaparición, Park habría sido recogida por un sedán negro con vidrios polarizados, según contó Falor. La joven no especificó quién pasaría por ella ni adónde se dirigía.

Además, había recibido unos $2,000 dólares de una herencia familiar ese mismo día. Su teléfono fue encontrado abandonado cerca de la vivienda, lo que, según las autoridades, pudo dificultar el rastreo electrónico.

Continúa la búsqueda del recién nacido

La prioridad de las autoridades ahora es localizar al bebé, cuya situación y paradero siguen siendo desconocidos. Equipos de búsqueda estatales y locales continúan desplegados mientras avanza la investigación penal.

