Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de diciembre de 2025

SAGITARIO

Cuídate porque la envidia te ronda como mosca de tortillería. Esos vecinos o vecinas que siempre te miran de reojo no lo hacen porque estés muy guap@, sino porque les arde cómo tu familia va avanzando y ellos siguen atorados. No des motivos ni prestes tu energía a esos envidiosos, que luego uno termina cargando con malas vibras que ni son de uno.

Se vienen días de cambios fuertes, tanto en lo laboral como en lo sentimental. Podrías descubrir que ese cariño que jurabas eterno ya no te sabe igual, como agua fuera del refri. Y mira, no te asustes, mi amor: a veces el corazón se acomoda mejor cuando suelta lo que ya no late. En el amor hay buenas posibilidades de concretar algo serio, pero bájale tantito a la exigencia, porque luego quieres un modelo europeo cuando tú mismo ni te has puesto a pulir tus defectitos. Como dice la señora de antes: “si quieres un sapo bonito, cuida bien dónde avientas la pedrada”.

Ponte perrísima y disciplinada: gym, zumba, caminadita o lo que sea, pero ¡muévete! Porque viene una etapa donde las oportunidades financieras van a asomarse, nomás que no te me distraigas con pleitos tontos. Habrá discusiones con superiores, pero tú calladita te ves más bonita. No armes tormentas en vasos de agua, que luego tú solit@ te haces bolas.

Y aguas: te vas a enterar de una situación que te va a doler en el alma, una verdad que negabas y que ahora sale a la luz. Respira hondo, llora si quieres, pero no te me caigas, porque después de eso viene claridad. Para cerrar con broche de oro, una llamada o mensaje te va levantar el ánimo y te traerá una noticia importante que te va a acomodar el día completito.

CAPRICORNIO

Cuida ese genio que traes tan cambiante como clima de Monterrey, porque cualquier arranque te puede meter en pedos gratuitos. También cuida tu garganta: no andes tomando frío ni andes de griton@, porque luego ni tú te aguantas. Ya es momento de sentarte en la mesa de la madurez y preguntarte qué quieres realmente: algo estable o seguir aflojando cariño y cuerpo al primero que te sonríe en la fila de las tortillas.

Un amor del pasado va a querer regresar a darte lata, pero tú ya no estás para eso. Tú ya eres perra certificada, y cuando mandas a alguien lejos, lo mandas lejos pero lejos de verdad, en moto sin asiento para que llegue pronto y adolorido. Vendrán días grises por una noticia que te pondrá de mal humor, pero después entenderás por qué era necesario. La vida acomoda lo que uno no se atreve a mover.

Comienza una nueva etapa con oportunidades en lo laboral, en lo económico y hasta en lo personal. Date chance de conocer gente nueva, porque tú solit@ te acostumbras a mendigar cariño a quien ni te pela. ¡Ya no, mi cielo! Levanta la cara, porque tú vales. Si tienes pareja, vendrán celos, pero de esos que avivan la llama y los unen más.

Voltea tantito hacia atrás: mira todo lo que has superado y toda la friega que te has metido para estar donde estás. A veces te quejas de la vida, pero no te das crédito por lo que has logrado. Viene estrés laboral, pero también la posibilidad de un viajecito con amistades donde te la vas a pasar de lujo y te vas a reír hasta de lo que antes te preocupaba.

ACUARIO

Es momento de que por fin creas en ti, pero en serio, no solo cuando te da la loquera. Si algo ya no te mueve, no te alegra, no te provoca ni una sonrisita coqueta… mándalo derechito a la fregada, porque ya aprendiste que cargar cosas que pesan más que tu dignidad solo te retrasa el camino. Vienes en una etapa donde estás soltando todo lo que ya te dolió, y aunque te hayas vuelto dur@, es una dureza que te protege, no que te amarga. Ya te diste cuenta que cuando no pones límites, la gente se te sube como si fueras carrito de súper. Y no, mi amor, ya no estás pa’ que te agarren de oferta.

Es importante que inicies desde cero en TODO: en emociones, proyectos, amistades y hasta en la forma de amar. Deja que la vida vaya metiendo y sacando gente según corresponda. Lo único que debes aceptar son personas que te den risa, paz, ganas de vivir y que no te bajen la energía como si fueran vampiros emocionales.

Momento de ponerte las pilas en tu imagen, tu ánimo y tu forma de relacionarte. Ya no andes arrastrando alas por alguien que ni las gracias te dio. Y por favor, saca de la puerta a quienes no entran ni te dejan entrar a algo mejor. Esa gente solo estorba: son como cajones llenos de cosas que ya ni usas pero ahí los tienes nomás por costumbre.

Se acerca un desprendimiento duro, una despedida que aunque te duela, te va a liberar como si te quitaras un costal de papas del lomo. Debes aprender a soltar sin miedo, porque nada es para siempre y tú no naciste pa’ estar tolerando desprecios, silencios feos o gente que solo te quiere cuando se le antoja.

El cierre del año te va a abrir los ojos sobre quién sí te quiere y quién no más te usa. Te darás cuenta de actitudes, tiempos y silencios, y vas a ver con claridad quién se merece tu presencia y quién debería quedarse solo con tu ausencia. Y mira: cuando tú te alejas, te buscan más… pero esta vez no vuelvas a caer, porque ya aprendiste la lección con sangre, tiempo y lágrimas.

Tu corazón viene fuerte, tu mente más clara y tu intuición afilada como navaja nueva. Si haces caso a tu voz interna, no habrá quien te friegue. Este mes, el universo te pide una sola cosa: elige tu paz aunque te cueste compañía, porque mejor solito y en calma que acompañado y bien mortificado.

PISCIS

No te me caigas por comentarios necios que ni al caso. La vida te pondrá pruebas, sí, pero tú siempre te has sabido levantar porque traes corazón fuerte aunque seas bien sentimental. Has andado en un tono negativo que nomás te hace tropezar, así que cambia esa actitud porque ya te está afectando más de la cuenta.

Familia de tierras lejanas regresa a visitarte y se la van a pasar de maravilla si tú pones de tu parte. Aprende a comunicarte mejor con los tuyos, porque luego te guardas todo y te haces ideas que ni son. Cuando te enamoras, eres como agua en sequía: das vida, paz y confianza a quien te rodea. Nomás cuida no dar de más a quien no lo merece.

Movimientos astrológicos harán que regrese alguien del pasado. Tú lo vas a ver cambiado, golpeado por la vida, y entenderás que el tiempo acomoda todo. Se mira enfermedad en un integrante de tu familia: pendiente ahí, corazón, que ahí sí te toca estar presente y fuerte. Una persona de piel clara de tu pasado te ha pensado más de lo que crees y buscará acercarse.

También viene un momento en que tendrás que poner las cartas sobre la mesa con una amistad; si no aclaran las cosas, la confianza podría quebrarse. Y no olvides: alguien cercano necesitará mucho de tu ayuda, y te tocará demostrar ese corazón enorme que Dios te dio.

ARIES

En estos días y e va a entrar una reflexión tan fuerte que hasta tú te vas a asustar. Te caerá el veinte de que todas esas caídas, fregadazos, humillaciones y enseñanzas que la vida te ha metido a periodicazos no fueron en vano, porque gracias a eso hoy estás donde estás. Pero aguas, porque también te vas a dar cuenta de que sigues repitiendo patrones… y eso ya no te queda.

Tu carácter, mi cielo… ¡ay, tu carácter! Eres tan volátil que uno no sabe si saludarte o correr. Trata de controlarte para no cometer errores que luego te pesen en el alma. Si tienes pareja, la desconfianza será el veneno que puede tumbarles la relación. Y además, para que te dé más coraje: hay dos personas merodeando a tu pareja, y por desgracia, tú no eres indiferente… ni tu pareja tampoco. No descuides lo que amas, porque a veces otros sí saben valorar lo que tú das por hecho.

Si estás en una relación, es hora de dar un paso importante: viaje, compromiso, convivencias familiares o un plan que solidifique lo que ya tienen. También viene oportunidad de viaje o incluso cambio de residencia, algo que te va a abrir la mente y acomodar el corazón.

A la fregada la gente chismosa. Que hablen, que inventen, que ruede el mundo… tú no les debes ni explicación ni recibo. Y cuidado con los amores de una noche, porque tú te enamoras con una caricia y luego andas llorando como si te hubieran quitado el aguinaldo. Cuida tu corazón… y lo que entregas en la noche, porque ese “solo hoy” podría volverse tu talón de Aquiles.

TAURO

Tus sueños en estos días andarán más reveladores que lectura de tarot. Vendrán imágenes y señales que te mostrarán una verdad que esperabas desde hace tiempo. Si tienes pareja, agárrate, porque la pasión se va a desatar como si todavía fueran noviecitos. Vas a andar con la sonrisa toda chueca y el cabello acomodado por el destino.

Atiende bien a las señales del universo: oportunidades laborales, reuniones, fiestas y encuentros que te van a caer de perlas para mover tu energía. Solo no descuides tu estabilidad emocional. Ya basta de permitir que cualquiera llegue, te lastime, te confunda y luego se largue como si nada. No eres basurero emocional.

Tu alimentación, mi amor… ya te hace falta medida. Si sigues comiendo como si mañana acabara el mundo, tu peso se te va a ir encima y después tú mismo te vas a estar lamentando. Cuida tu salud.

Deja que la vida sola se encargue de joder a los que te jodieron. No busques venganza; la factura llegará solita. Controla tus celos porque te hacen ver inseguro, necesitado y un poquito desesperado. No seas dependiente de nadie, ni de pareja, ni de amistades. También llegará una señal de alguien que ya no está en este mundo. No te asustes: es alguien que te ama y te cuida desde el cielo que le tocó.

Ponle un hasta aquí a la gente metiche que se siente con derecho de opinar en tu vida cuando ni cooperan para el agua. Se viene una oportunidad de negocio buena, de esas que cambian rumbos, y también posibilidad de cambiar de casa o carro. Y ahora sí: prepárate, porque diciembre te va a mover el piso para bien.

GÉMINIS

Mucho cuidado con los tropiezos físicos y emocionales. No andes brincando de aquí para allá, porque un descuido podría dejarte viendo a San Pedro de cerca. En el amor, deja de hacer el papel de mártir: si esa persona no te corresponde, no te valora o nada más te busca cuando se le antoja, mándala a la shingada. No viniste al mundo a mendigar atenciones.

Tu cuerpo te va a avisar que estás saturado: dolores en cuello, espalda y hombros causados por estrés acumulado. Deja el chisme, el feis y la novela, porque mientras tú te entretienes, tus pendientes se te están apilando y luego tú solito te metes en problemas.

Tu pareja andará más amorosa de lo normal, pero no te ilusiones demasiado; algo quiere o algo necesita. Ya después te enterarás. Y si no te demuestra sus sentimientos como tú quisieras, no presiones. No todos tienen la facilidad de ser tan expresivos y dramáticos como tú.

Tu buen humor te abrirá puertas y atraerá gente, pero duele decirlo: también atraerás oportunistas. Mucho ojo ahí. Además, andarás con deseo sexual más elevado que de costumbre, pero cuídate porque vas a andar tan fértil que cualquier descuido podría terminar en bebé sorpresa o en susto que te haga sudar frío. Piensa antes de meterte donde no debes y analiza con quién te revuelcas.

CÁNCER

Llegó el momento de dejar el drama y actuar. Toma el toro por los cuernos y deja de esperar que la gente dé lo mismo que tú das. No todos tienen tu corazón ni tu disposición. Si sigues esperando reciprocidad, vas a envejecer sentado viendo cómo los demás viven mientras tú sigues esperando un milagrito.

Evita trámites o papeleo importante por ahora. No es buen momento; algo podría salir chueco. Vive tu presente de verdad, no solo de palabra. Dices que ya soltaste el pasado, pero ahí andas revisando perfiles y preguntando indirectamente por personas que ya deberían estar fuera de tu vida.

Viene embarazo en la familia y el regreso de una amistad que se había alejado. También buenas noticias económicas: dinero extra o pago atrasado que te caerá como bendición de diciembre. No pierdas tu sentido del humor, porque es tu arma secreta para atraer a quien te conviene.

Si hay una situación sin resolverse, no te angusties: antes de que termine el siguiente mes quedará aclarada. Pero deja de tropezar con las mismas piedras, porque ya parece que te gusta lo que te hace daño. Tú solito vuelves a probar lo que ya escupiste. Esa costumbre ya debe morir.

Hay posibilidad de romance con una amistad que siempre te ha visto con otros ojos. No busques lejos lo que ya tienes enfrente. En el trabajo habrá tensión, pero después vendrán buenas noticias: un ofrecimiento o propuesta que te va a sorprender más de lo que imaginas. Nomás dale tiempo a que madure.

LEO

Ya deja de posponer tu felicidad como si fueras a vivir doscientos años. El único día seguro que tienes es el de hoy, así que disfruta, suéltate el cabello, date tus gustos y vive como si mañana no te fueran a pagar el internet. Es momento de darte una segunda oportunidad en el amor; no porque alguien del pasado te fregó significa que todos te van a salir igual. Quita de tu vida todo ese mugrero emocional, esas shingaderas que te amargaron, y empieza de cero sin miedo.

Deja de creer en chismes y de armar películas en tu cabeza. Tu mente vuela, inventa, exagera, se sube y se baja como montaña rusa, y terminas creyéndote historias que ni Netflix. Enfócate en tu vida, que la traes descuidada, y pon orden en lo que sí te toca. Podrían llegarte ofertas laborales o algo relacionado con escuela, curso, taller o capacitación. Te va a interesar y te va a abrir puertas que antes ni imaginabas.

Chismes bien perros te van a mover el tapete; respira antes de soltar veneno porque podrías herir a familiares sin razón. Mucho cuidado con lo que sale de tu boca. Viene un amor tan fuerte que te va a sacudir hasta el pensamiento, alguien que te hará replantearte tus decisiones en el amor. No confíes en quien llega muy rapidito a hablarte bonito, porque el que enamora demasiado pronto, casi siempre trae mañas escondidas.

No permitas que nadie te manipule ni te baje tu valor como persona. Eres Leo: brillo tienes de sobra. Nomás te falta recordarlo.

VIRGO

Ya es momento de creer de nuevo en ti. La vida te ha dado cada rasponcito para que despiertes, pero también te está preparando para darte lo que mereces por justicia divina. No descuides tu cuerpo, porque vienes entrando en una etapa delicada donde podrías subir de peso, enfermarte del estómago o descontrolarte físicamente si no te cuidas.

Deja de querer arreglar pleitos, broncas o problemas que no te corresponden. Tú siempre queriendo salvar a todo mundo, pero cuando tú te hundes nadie se mete por ti. En la economía se ven problemas por tus hábitos de gastar demás: ves dinero y te emocionas, y luego tú solito te ahorcas y te andas lamentando. Aprende administración, mi cielo.

Ya deja de caerte en las tentaciones de comida, antojos, flojeras y excusas. Eres capaz de recuperar tu cuerpazo criminal, pero no te aguantas ni dos días de disciplina. Ponte en orden porque tu salud te lo va a exigir.

Cuida más a tu familia; los has dejado a la deriva por andar resolviendo la vida de otros. No caigas en juegos absurdos de familiares conflictivos; escucha, observa y guarda silencio antes de engancharte. Haz una limpia de amistades porque varios de los que te rodean te tienen más envidia que admiración. Y peor: llevan información tuya a exparejas o a gente que no te quiere. Depura, mi amor. Te viene un despertar bien bonito… si te aplicas.

LIBRA

Tú te manejas con seguridad a mil por hora, pero en estos días te va a caer el veinte de que has sido muy tont@ en ciertas decisiones del pasado. Te vas a reír, sí, pero también te vas a dar unas palmadas en la frente por lo ingenuo que fuiste. Cuidado con caídas y golpes, porque tu energía anda distraída y cualquier descuido te puede dejar adolorido por días.

Un nuevo amor se ve claro, de tierras lejanas y por medio de redes sociales. Así que no te sorprendas si terminas enamorado de un mensaje o una videollamada. Pero aguas con tus gastos, porque diciembre te quiere poner a prueba: podrías enfrentar problemas económicos si sigues gastando como si fueras dueño de la fábrica del dinero.

Un viaje se aproxima y ahí conocerás personas que van a marcar tu vida para siempre. También llega el momento de tomar el toro por los cuernos con esa persona que solo te incomoda y te causa conflictos; ya no le des más vueltas. Se vienen días de mucha reflexión: tu presente, tu pasado y tus decisiones te van a hablar fuerte.

Amores no te van a faltar, pero podrías escoger muy mal si te dejas llevar por las apariencias. Hazle caso a tu corazón; él sabe quién sí y quién nomás te quiere por compañía. Y cuidado con encamamiento con amistad: podría enamorarte, pero esa persona no siente por ti lo que tú esperarías. Mejor evita ese enredo para no terminar llorando abrazado a la almohada.

ESCORPIÓN

A veces ni tú te aguantas, y cuando alguien piensa diferente, te enchilas y te vas directo a la discusión. Debes aprender a lidiar con la forma de ser de los demás, porque no todos son tan intensos, tan directos ni tan profundos como tú. Un fin de semana de aventuras se aproxima, pero procura no hablar mal de tus amistades: aunque a veces te desesperan, cada quien carga su propio infierno. Arregla tu vida antes de ladrar contra los demás.

Una amistad cercana podría sufrir accidente o enfermedad, pero saldrá adelante. No te metas en chismes familiares porque podría detonarse una guerra campal. Y aguas con tus cambios de humor: habrá días en los que despertarás feliz como lombriz y otros en los que será mejor que nadie te toque porque podrías soltar golpes emocionales sin querer.

Vienen cambios fuertes que te harán madurar a la fuerza. Te vas a despojar de personas que te han hecho sentir menos, sufrir o retrasarte. Una persona de piel blanca traerá conflicto familiar; mantén la calma y no te enganches.

Deja de fingir sentimientos para agradar a quien no lo merece. No te metas en relaciones que no te llenan. Tus sueños te van a revelar una verdad fuerte, casi profética. Y es momento de enfocarte en ese viaje que tanto has querido. Las oportunidades económicas vienen fuertes y te van a ayudar a salir adelante.

También vienen cambios laborales, encuentros intensos y amores fugaces que podrían prenderte más de la cuenta.