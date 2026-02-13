¿Es cierto que el viernes 13 trae mala suerte? Esto descubrieron los estudios

Cada vez que el calendario marca un viernes 13, el tema reaparece con fuerza en conversaciones, redes sociales y búsquedas en internet. Para algunos es un día cualquiera. Para otros, una fecha cargada de superstición, nerviosismo y una sensación difusa de que “algo puede salir mal”.

Pero más allá de creencias populares, de los mitos e historias que han recorridos decenas y decenas de generaciones de todos los países, la pregunta es concreta: ¿existe alguna evidencia de que los viernes 13 sean realmente más peligrosos o problemáticos que otros días?

Veamos qué nos cuenta la historia al respecto y por qué este número tiene tanta carga en la cultura estadounidense. ¿O fue culpa del cine y su aterrorizante Friday the 13th?

Viernes 13 en 2026: triple mala suerte

Llega el primer viernes 13 del año 2026, fecha sinónimo de mala suerte para los supersticiosos. Y, para colmo, este año traerá una triple dosis de desgracia, ya que el día 13 del mes caerá en viernes en febrero, marzo y noviembre.

Se cree ampliamente que esta superstición tiene su origen en la Última Cena, donde trece personas —Jesucristo y sus doce discípulos— se reunieron el Jueves Santo, la noche anterior a su crucifixión a manos de soldados romanos el Viernes Santo. Esto vincula el número trece con Judas Iscariote, el traidor de Cristo, y lo considera imperfecto en comparación con el doce, que representa los meses del año. Pero hay más que contar sobre el tema…

El origen del temor colectivo

La asociación entre el número 13 y la mala suerte tiene raíces históricas profundas. En distintas tradiciones occidentales, el 13 ha sido considerado un número incómodo o desfavorable, mientras que el viernes también arrastra connotaciones culturales diversas.

La combinación de ambos elementos dio lugar a una de las supersticiones más extendidas del mundo moderno. De hecho, aunque cueste creerlo, el miedo específico a esta fecha tiene incluso nombre propio: parascevedecatriafobia, término utilizado en psicología para describir el temor irracional al viernes 13.

La parascevedecatriafobia es el miedo irracional, intenso y enfermizo al viernes 13. Derivado del griego, este término combina paraskeyé (viernes), dekatreis (trece) y fobia. Es una variante de la triscaidecafobia (miedo al número 13).

¿Qué analizó la ciencia?

Diversos estudios académicos han intentado responder si este temor tiene algún correlato en la realidad. Investigaciones en campos como la estadística, la psicología y la salud pública han evaluado datos sobre accidentes, hospitalizaciones, actividad financiera y comportamiento social.

Uno de los hallazgos más repetidos es que no existe evidencia sólida de que ocurran más eventos negativos un viernes 13 en comparación con otros días.

Algunos análisis de registros hospitalarios y siniestros viales muestran que las variaciones observadas suelen estar dentro de rangos normales y no responden a un patrón consistente vinculado a la fecha.

Cuando la percepción engaña

Los especialistas señalan un fenómeno clave: el llamado sesgo de confirmación. Las personas tienden a recordar con mayor facilidad los hechos negativos que ocurren en fechas cargadas de significado simbólico.

En otras palabras, si algo malo sucede un viernes 13, es más probable que se interprete como “prueba” de la superstición, mientras que los días sin incidentes pasan desapercibidos.

Este mecanismo psicológico ayuda a explicar por qué la creencia persiste incluso sin respaldo estadístico contundente.

¿Puede el miedo influir en la conducta?

Curiosamente, algunos estudios sugieren que la superstición sí puede generar efectos indirectos. No porque el día sea objetivamente más riesgoso, sino porque las personas modifican su comportamiento.

Se han observado casos de individuos que evitan viajar, posponen decisiones importantes o experimentan mayor ansiedad. En teoría, este estado emocional podría incluso aumentar errores o distracciones, aunque los resultados no son concluyentes.

Economía, viajes y decisiones cotidianas

El viernes 13 también despierta interés en sectores como el turismo y las finanzas. Algunas investigaciones han explorado si hay cambios en reservas de vuelos, transacciones o inversiones.

Si bien pueden detectarse fluctuaciones leves en ciertos mercados o conductas, no hay consenso en que el impacto sea significativo o generalizado.

Superstición moderna vs datos reales

Para la comunidad científica, el consenso es claro: el viernes 13 es, en términos estadísticos, un día como cualquier otro. Sin embargo, la fuerza cultural de la fecha demuestra hasta qué punto las creencias colectivas pueden moldear percepciones y decisiones.

El fenómeno no habla tanto de fatalidad, sino de cómo funciona la mente humana frente a símbolos, tradiciones y expectativas.

Una fecha que sigue fascinando

Aunque la ciencia no respalde la idea de un día particularmente desafortunado, el viernes 13 mantiene intacto su atractivo mediático y social. El misterio, la tradición y la curiosidad aseguran que la conversación se repita cada vez que la fecha vuelve al calendario.

Porque, al final, incluso en la era de los datos, algunas supersticiones siguen teniendo una sorprendente vida propia.

