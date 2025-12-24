Pasar por debajo de una escalera: cómo se anula la mala suerte

Pasar por debajo de una escalera es una de las supersticiones más extendidas en el mundo. Para muchas personas, este acto aparentemente inocente puede atraer mala suerte durante años.

Pero ¿de dónde surge esta creencia y, sobre todo, ¿qué se puede hacer para neutralizar su efecto energético?

Desde una perspectiva espiritual y simbólica, las supersticiones no solo hablan de miedo, sino también de la relación entre el ser humano, lo sagrado y lo desconocido.

¿Por qué se considera de mala suerte pasar bajo una escalera?

La idea de que pasar bajo una escalera atrae desgracias no nació por casualidad. A lo largo de la historia, distintas culturas han construido significados simbólicos alrededor de este acto.

Origen en el antiguo Egipto

La teoría más antigua se remonta al Antiguo Egipto. Para esta civilización, las pirámides no solo eran monumentos funerarios, sino estructuras cargadas de poder espiritual y magia.

La forma triangular era considerada sagrada. Cuando una escalera está apoyada contra una pared, forma un triángulo similar al de las pirámides.

Cruzar por debajo se interpretaba como una falta de respeto a lo sagrado, una invasión simbólica de un espacio reservado a los dioses.

Según esta creencia, tal acto podía atraer energías negativas o castigos invisibles.

La visión medieval y la horca

Durante la Edad Media surgió una interpretación mucho más oscura. El espacio bajo una escalera se asoció con la horca, ya que muchas ejecuciones se realizaban utilizando escaleras para colgar o descolgar cuerpos.

Permanecer bajo una escalera se veía como una forma simbólica de “buscar la muerte” o incluso de declararse culpable de un crimen.

Además, no eran raros los accidentes en los que los cuerpos caían sobre personas que pasaban distraídas, reforzando la idea de peligro y mala fortuna.

Interpretación cristiana y el símbolo del triángulo

Dentro del cristianismo, el triángulo representa a la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una escalera apoyada contra una pared crea esta forma sagrada.

Atravesar ese triángulo era considerado una profanación, un acto que rompía el equilibrio espiritual y podía abrir la puerta a influencias negativas.

Algunas versiones incluso afirmaban que este gesto podía invocar al demonio, ya fuera de manera consciente o accidental.

Qué rituales hacer si pasaste debajo de una escalera

Si creciste escuchando que pasar bajo una escalera trae mala suerte, es normal sentir inquietud si alguna vez lo hiciste sin darte cuenta.

Afortunadamente, la tradición popular ofrece varios rituales para neutralizar esa energía.

Escupir tres veces sobre el hombro izquierdo

Uno de los remedios más antiguos consiste en escupir tres veces sobre el hombro izquierdo.

Simbólicamente, el lado izquierdo se asocia con lo negativo o lo desconocido, por lo que este gesto busca “expulsar” la mala suerte antes de que se manifieste.

Hacer una cruz con el pulgar

Otro ritual muy extendido es dibujar una cruz con el dedo pulgar en la palma de la mano izquierda.

Después, se utiliza esa misma mano para limpiar el sudor de la frente.

Este acto combina protección espiritual y conciencia corporal, reforzando la idea de cerrar el paso a energías indeseadas.

Caminar hacia atrás y cambiar de camino

Dar un paso hacia atrás y luego rodear la escalera, cruzando por otro lado, simboliza la corrección del error.

Es como “deshacer” el acto y restablecer el orden energético alterado.

Ignorarlo conscientemente

Según el Instituto Cervantes, muchas supersticiones se sostienen únicamente por la creencia colectiva.

Desde esta perspectiva, si no crees en la mala suerte asociada a la escalera, no hay energía negativa que anular.

Ignorar conscientemente la superstición es, para muchos, el ritual más efectivo.

¿La mala suerte es real o depende de la creencia?

Desde una mirada espiritual moderna, la mayoría de las supersticiones funcionan como símbolos.

No es el acto en sí el que genera mala suerte, sino la carga emocional y mental que le atribuimos.

Creer firmemente que algo traerá desgracia puede predisponerte a interpretar cualquier evento negativo como una confirmación.

En cambio, actuar con calma y conciencia ayuda a disolver el miedo y recuperar el equilibrio interior.

Preguntas frecuentes sobre pasar debajo de una escalera

¿Cuántos años de mala suerte trae pasar por debajo de una escalera?

La creencia popular habla de hasta siete años, aunque no existe evidencia real que lo confirme.

¿Funciona realmente escupir para anular la mala suerte?

Funciona a nivel simbólico y psicológico. El ritual ayuda a liberar la ansiedad asociada a la superstición.

¿Todas las culturas creen que es mala suerte?

No. Esta creencia es más común en culturas occidentales influenciadas por el cristianismo y la Edad Media.

¿Ignorar la superstición elimina la mala suerte?

Para muchas corrientes espirituales, sí. Si no crees en el efecto, no hay energía negativa que contrarrestar.

¿Existen otras supersticiones similares?

Sí, como romper un espejo, cruzarse con un gato negro o derramar sal, todas con rituales para neutralizar su efecto.

