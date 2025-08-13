Ganar la lotería es el sueño de millones, pero para muchos no basta con la suerte. Desde hace siglos, las personas recurren a rituales, amuletos y supersticiones para atraer la fortuna.

Aunque la ciencia no respalde estas creencias, la astrología, la numerología y la psicología coinciden en que los rituales fortalecen la confianza y reducen el estrés, algo fundamental a la hora de apostar.

A continuación, te compartimos 7 supersticiones para atraer la suerte en la lotería, sus significados y cómo ponerlas en práctica para que tus próximos números estén llenos de energía positiva, de acuerdo con una recopilación del sitio The Lotter.

1. Números de la suerte según la numerología

Uno de los rituales más comunes entre los jugadores es elegir números con significado especial.

7: Asociado con la sabiduría espiritual, la perfección y el éxito universal.

8: Símbolo de riqueza, poder infinito y prosperidad en la cultura china.

13: Evitado por muchos por su reputación de traer mala suerte, aunque algunos lo usan como amuleto inverso.

Tip astrológico: Elige números que coincidan con tu número de vida en numerología o con fechas astrológicas importantes para ti.

2. Escoger siempre los mismos números

Los jugadores más fieles a la tradición mantienen los mismos números en cada apuesta, ya sea la fecha de nacimiento, aniversarios o cifras que les han traído suerte antes.

Esta práctica, más que superstición, es un compromiso energético: se cree que repetir el mismo número “fideliza” la suerte.

3. Amuletos de la suerte para jugar la lotería

Los amuletos son parte esencial de las supersticiones. Algunos de los más usados por los apostadores son:

Trébol de cuatro hojas: símbolo universal de la buena fortuna. Monedas antiguas o doradas: atraen la prosperidad y la abundancia. Llaves o candados: simbolizan abrir el camino hacia el premio.

Incluso, algunos usan la misma prenda de ropa en cada sorteo para “mantener la energía”.

4. Interpretación de los sueños y números ganadores

Muchas personas afirman recibir señales en sus sueños. Por ejemplo:

Soñar con un toro: asociado a la fuerza y la buena suerte en apuestas. Repetición de objetos o personas: el número de veces puede indicar la cifra ganadora.

La clave está en anotar los sueños y buscar su significado numerológico o astrológico.

5. Días pares o impares para comprar boletos

Según esta superstición, el día del mes influye en la compra.

Si compras en un día par espera a la derecha de la fila. Ahora que si compras en un día impar espera a la izquierda.

Aunque parezca curioso, quienes lo practican aseguran que el orden y la intención importan.

6. Entrar con el pie derecho a la tienda

Al igual que los futbolistas antes de un partido, algunos compradores entran con el pie derecho al local de la lotería.

Además, prefieren que el vendedor les entregue el boleto con la mano derecha, para “recibir” la suerte correctamente.

7. Frotar el boleto para activar la suerte

En esta superstición, el boleto se frota en lugares o personas consideradas de buena suerte:

Panza de una mujer embarazada. Espalda de un jorobado. Lomo de un gato.

Aunque no haya evidencia real, estos rituales buscan “cargar” el boleto con energía positiva.

La suerte también es energía

Más allá de si crees o no en supersticiones, lo cierto es que estos rituales para ganar la lotería funcionan como herramientas mentales y energéticas.

Desde la astrología, se cree que la intención y la conexión personal con un número o amuleto potencian la energía de la abundancia.

Si decides probar alguna de estas supersticiones, hazlo con fe y optimismo. Después de todo, en el juego —y en la vida— la suerte favorece a quienes creen en ella.

Sigue leyendo:

• El significado espiritual de poner sal en la puerta de tu casa

• ¿Para qué sirve la herradura de la suerte? Conoce 5 beneficios

• Cómo el azúcar ayuda a atraer el dinero rápido y sencillo