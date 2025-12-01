Popular influencer austríaca hallada muerta en una maleta tras confesión de su exnovio

La muerte de la influencer de belleza Stefanie Pieper, cuya presencia en redes sociales destacaba por su contenido de maquillaje, moda y música, ha sacudido a Austria tras confirmarse que su cuerpo fue hallado en Eslovenia dentro de una maleta enterrada en un bosque.

La Policía Estatal de Estiria informó que Pieper había desaparecido el 23 de noviembre, después de regresar de una fiesta de Navidad.

Los mensajes previos y el reporte de desaparición

Según medios austríacos citados por People, Pieper escribió a una amiga tras llegar a casa para decir que estaba a salvo, pero luego envió otro mensaje afirmando que creía haber escuchado a alguien en la escalera. Vecinos aseguraron haber escuchado una discusión y, presuntamente, haber visto al exnovio en el edificio.

Al no presentarse a trabajar y no responder llamadas, familiares y colegas denunciaron su desaparición.

La detención del exnovio en Eslovenia

El exnovio de Pieper, un hombre de 31 años, fue arrestado en Eslovenia después de que las autoridades lo encontraran cerca de su coche en llamas en un estacionamiento próximo a un casino fronterizo. De acuerdo con la Policía Estatal de Estiria, ya había viajado varias veces al país.

Tras ser localizado, fue extraditado a Austria para ser interrogado. Según el medio Kronen Zeitung, el detenido habría accedido a cooperar con los investigadores y supuestamente condujo a los agentes hasta el lugar donde estaba la maleta con el cuerpo.

Alegada confesión y hallazgo del cuerpo

De acuerdo con la información divulgada por Kronen Zeitung y otros medios locales, el hombre habría declarado a las autoridades que estranguló a Pieper, colocó el cuerpo dentro de una maleta y lo enterró en un bosque esloveno. La policía no ha divulgado detalles sobre el móvil del crimen.

Las autoridades austríacas confirmaron el hallazgo del cuerpo y continúan las diligencias forenses.

La Policía Estatal de Estiria informó además que dos familiares varones del detenido también fueron arrestados en relación con la investigación. No se han ofrecido detalles sobre su presunta participación.

El caso continúa bajo investigación conjunta entre autoridades de Austria y Eslovenia. Se espera que en los próximos días se completen los exámenes forenses y se presenten nuevos elementos ante la fiscalía.

