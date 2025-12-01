Pronóstico del clima en Houston para este lunes 1 de diciembre

El clima en Houston, Texas, para este lunes 1 de diciembre vendrá con cielos cubiertos. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 91 y 70 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 45ºF (7ºC) de máxima y 45ºF (7ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 06:59 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:22 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Eso sí, también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La media de temperatura en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Para ser concretos, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que no es beneficioso para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.