Cámaras graban a mujer robando a un bebé de hospital en Colombia y guardias la detienen

Una mujer identificada como Brenda Yissel Núñez Castañeda fue enviada a un centro carcelario luego de ser capturada en flagrancia por intentar raptar a una bebé de un día de nacida en el Hospital La Divina Misericordia, en Colombia.

El caso quedó documentado en videos de seguridad que permitieron reconstruir el recorrido de la sospechosa dentro del centro asistencial.

De acuerdo con el reporte oficial, Núñez Castañeda ingresó a la sala de maternidad y habría aprovechado que la madre del recién nacido dormía para tomar a la menor.

Las imágenes muestran a la mujer saliendo del área de maternidad con la bebé envuelta en una manta oscura, desplazándose con calma por distintos pasillos del hospital mientras el personal médico aún no advertía la ausencia.

Minutos después, trabajadores de enfermería notaron que la bebé no estaba en su cuna y activaron una alerta interna. En los registros se ve a personal de salud corriendo entre pasillos y señalando la ruta que aparentemente había tomado la mujer mientras intentaban localizarla.

El intento de sustracción fue frustrado cuando un vigilante del hospital detuvo a Núñez Castañeda en una de las salidas y le solicitó la documentación requerida para autorizar el egreso de un recién nacido.

Ante la insistencia del guardia, la mujer habría ofrecido excusas, lo que levantó sospechas e impulsó al personal de seguridad a notificar de inmediato a la Policía Nacional.

Unidades del Gaula y del grupo de Infancia y Adolescencia llegaron en minutos al centro médico, recuperaron a la bebé y procedieron a capturar a la mujer por el delito de secuestro simple. El recién nacido fue devuelto a su familia y quedó bajo observación médica.

Tras su presentación ante un juez de control de garantías, se determinó que Núñez Castañeda deberá permanecer en prisión mientras avanza la investigación. Las autoridades indicaron que actuó de manera premeditada y aprovechó un descuido inevitable de la madre para intentar retirar a la menor sin autorización.

