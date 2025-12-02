Clima de hoy en San Antonio para este martes 2 de diciembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este martes 2 de diciembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio habrá cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1020.5 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol saldrá a las 07:12 h y el crepúsculo será a las 17:35 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan cielos cubiertos. Las temperaturas oscilarán entre los 48 y los 64 grados Fahrenheit (9 y 18ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

