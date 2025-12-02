Estudiante hispana de 19 años aparece muerta tras asistir a una fiesta en Texas: familiares piden investigación más profunda

La comunidad universitaria de Texas A&M y familiares en Laredo permanecen conmocionados tras la muerte de Brianna Aguilera, estudiante de 19 años que fue encontrada sin vida la madrugada del sábado cerca de un complejo de apartamentos en Austin.

De acuerdo con la policía local y reportes de KSAT, Aguilera había asistido horas antes a una fiesta previa al partido de fútbol entre Texas A&M y la Universidad de Texas. Su cuerpo fue descubierto alrededor de la 1:00 am afuera del edificio, y según los primeros datos proporcionados a la madre, la joven habría caído desde el piso 17.

La madre: “Hay muchas inconsistencias en la historia”

La madre de la estudiante, Stephanie Rodríguez, dijo que las explicaciones recibidas hasta ahora por parte del Departamento de Policía de Austin han sido confusas y contradictorias.

Rodríguez relató que, en un inicio, los detectives le dijeron que su hija “probablemente murió por suicidio”. Luego le describieron la caída, mientras que amigos de la joven aseguraron no saber dónde estaba al momento del incidente.

“Hay muchas inconsistencias en la historia”, dijo al medio. “Me dijeron que ella saltó, y luego me dijeron que los amigos dijeron que desconocían su paradero”.

Rodríguez insistió en que su hija no tenía antecedentes de conductas suicidas y que estaba profundamente enfocada en su futuro profesional.

Una búsqueda angustiosa y un hallazgo tardío

La madre explicó que llamó a la policía cuando Aguilera dejó de responder su teléfono después del partido. Afirmó que pudo ver, mediante rastreo, que el celular seguía sonando en Austin.

Pese a ello, los agentes le pidieron esperar 24 horas para presentar un reporte de persona desaparecida.

La policía encontró el teléfono el sábado en la zona, pero Rodríguez asegura que no fue informada de la muerte de su hija sino hasta las 4:00 pm, cuando le confirmaron que Brianna estaba en la morgue.

Familia sospecha que hubo una pelea previa

Rodríguez sostiene que algo más pudo haber ocurrido dentro del apartamento, donde se encontraban unas 15 personas.

“Hubo una pelea entre mi hija y otra chica, y todas se alojaban en el mismo apartamento, del que tengo mensajes de texto, y el detective simplemente los ignoró”, afirmó.

La madre considera que al menos una de las personas presentes esa noche debe conocer información relevante. Por ahora, ninguno de estos señalamientos ha sido confirmado por autoridades.

La policía descarta indicios de homicidio

El Departamento de Policía de Austin declaró al medio que, por el momento, la muerte no está siendo investigada como un homicidio, ya que la pesquisa preliminar no ha revelado elementos sospechosos.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Travis determinará la causa oficial de muerte, un paso crucial para aclarar las circunstancias.

Una estudiante destacada con metas claras

Aguilera era originaria de Laredo y había destacado como animadora experimentada y estudiante magna cum laude en la preparatoria United.

Actualmente cursaba su segundo año en la Escuela Bush de Gobierno y Servicio Público en Texas A&M, donde perseguía su sueño de convertirse en abogada.

Una campaña de GoFundMe creada para apoyar a su familia ha recaudado más de $28,000, superando ampliamente su meta inicial de $12,000.

“La pérdida inesperada de mi Brie Brie ha sido un gran desafío, pero encuentro fuerza en las muestras de cariño”, expresó Rodríguez en un mensaje reciente.

“He experimentado el peor miedo de cualquier padre, pero me reconforta saber que mi hija tocó tantos corazones”.

