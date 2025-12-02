Los mejores bálsamos labiales para unos labios suaves e hidratados





Los evaluadores de CR probaron ocho bálsamos labiales, entre ellos productos de Eos, ChapStick, Vaseline y Summer Fridays. La opción más económica fue nuestra favorita.

By Lisa Fogarty

Mi relación con el bálsamo labial se remonta a mucho tiempo atrás. Compré mi primer ChapStick de cereza en la escuela secundaria, y desde entonces, mi amor por los bálsamos labiales se ha convertido en lo que es hoy; un problema costoso.

Llevo bálsamo labial en todos mis bolsos y hay uno en todas las habitaciones de mi casa, y eso no me impide comprar más. Pero la cantidad no es sinónimo de calidad. Hace poco, decidí investigar a fondo cómo encontrar los mejores bálsamos labiales. ¿Cuáles hidrataban de verdad, duraban mucho, tenían una textura y un aroma delicioso, y merecían la pena el esfuerzo, el tiempo y el espacio en el bolso?

Así que cinco expertas en bálsamos labiales —Arianna Coger, Yael Grauer, Lauren Kiesel, Aileen McCluskey y Jodhaira Rodriguez— se unieron a mí para probar ocho bálsamos labiales populares, incluyendo marcas de moda como Rhode y Summer Fridays, y clásicos como ChapStick y Vaseline.

Aquí compartimos todos los detalles sobre nuestros favoritos, así como cuáles olían fatal y nos dejaron los labios resecos.

Vaseline Lip Therapy Crème Brûlée Mini

Vaseline no necesita presentación, pero este pequeño y adorable bálsamo labial de la clásica marca sí. Es nuestra mejor opción porque todas coincidimos en que hidrata en profundidad, suaviza y dura muchísimo. El hecho de que venga en un frasquito que cabe en el bolsillo, tenga un aroma ligero y dulce, y cueste solo $3, lo hace aún más atractivo.

Hidratación: Este bálsamo se aplicaba fácilmente y tenía una textura un poco espesa, pero sin duda hidrata de manera intensa y parece capaz de proteger nuestros labios de factores que resecan, como el aire frío. “De lejos, el bálsamo labial más hidratante que he probado”, dijo Jodhaira. “Se aplica fácilmente, no reseca ni es pegajoso, y dura muchísimo”.

Duración: Si tu experiencia es similar a la nuestra, este bálsamo mantendrá tus labios suaves durante horas. “La duración de este bálsamo labial fue mayor que la de muchos otros que probamos”, explicó Arianna. “Solo necesitaba aplicarme el bálsamo un par de veces al día para tener los labios bien hidratados”. Jodhaira se lo aplicaba después de ducharse, después de comer y justo antes de acostarse. Y resultó ser un tratamiento labial nocturno muy eficaz. “Si me lo aplicaba antes de dormir”, dijo Aileen, “mis labios seguían hidratados por la mañana”.

Aroma: La mayoría coincidimos en que el aroma a crème brûlée era “dulce y ligero”, como lo describió Jodhaira, y nada intenso. Pero a Lauren le pareció que olía a “sintético y plástico”, algo a tener en cuenta si eres sensible a los aromas.

Formato: Este fue el único bálsamo labial que evaluamos que viene en un frasquito pequeño y bonito (una versión mini del clásico frasco de Vaseline). Aunque seguramente llamará la atención cuando lo saques de tu bolso durante la cena, el envase tiene sus pros y sus contras. “Es superhidratante, no es pegajoso ni grasoso, y el frasquito es adorable”, dijo Jodhaira. “Lo único que no me gusta es tener que meter el dedo, posiblemente sucio, cada vez que quiero reaplicarlo”. Aileen coincidió: “No me agradó mucho la idea de tener que aplicarlo con el dedo, y no es algo que llevaría en el bolso porque el envase no es muy práctico para un retoque rápido”.

Debajo del maquillaje: Estuvimos divididas sobre usar este bálsamo debajo del lápiz labial. A mí me pareció demasiado espeso y tuve que quitar un poco antes de aplicarme el labial. Sin embargo, lo bueno es que mis labios quedaron muy suaves y el producto se aplicó bien. Aileen tuvo una experiencia similar: “No me gustó mucho para preparar los labios antes del maquillaje. Era demasiado resbaladizo y el maquillaje no se adhería bien”.

Summer Fridays Lip Butter Balm

Cuando mi hija de 13 años me vio probando el bálsamo labial Summer Fridays Lip Butter Balm, dio un gritito de emoción, prueba de que esta marca se ha convertido en un fenómeno de TikTok. Su precio de $24 nos hizo dudar un poco, pero en general cumplió con las expectativas.

Hidratación: Todas coincidimos en que este bálsamo se aplicaba fácilmente, pero no hubo unanimidad en cuanto a su poder hidratante. Mientras que Jodhaira, Aileen, Arianna y yo lo encontramos hidratante, Lauren dijo que tenía una “fórmula brillante muy ligera” y una “sensación resbaladiza y aceitosa, con un ligero toque pegajoso”. Aileen también lo encontró pegajoso y dijo que, si bien no resecaba, “no parecía hidratar mucho”.

Duración: La experiencia de Lauren y Aileen con la hidratación de este bálsamo puede tener algo que ver con su duración; ambas dijeron que no les duró mucho. El resto de nosotras descubrimos que, si bien no tenía la misma duración que la vaselina, sí duraba unas horas. “Normalmente me aplico Aquaphor en los labios antes de acostarme”, dijo Jodhaira, “pero he estado usando los bálsamos labiales que estamos probando y, hasta ahora, este es el único que me ha dejado los labios hidratados al despertar por la mañana”.

Aroma: A todas nos encantó su ligero y agradable aroma a vainilla.

Formato: Este bálsamo viene en un tubo clásico, pero el envase es más grande que el de otros productos que evaluamos. Por lo tanto, aunque el precio sea mayor, da la sensación de que vale la pena. “Me gusta mucho el aplicador”, comentó Jodhaira. “Se siente de mejor calidad que el bálsamo labial E.L.F. Squeeze Me, con un diseño similar” (ver abajo).

Debajo del maquillaje: Aileen y Yael quedaron satisfechas con los resultados. Según Yael, funcionó bien debajo del brillo labial. Aileen dijo: “De hecho, creó una buena base para el delineador y el labial. Aunque no es hidratante, tampoco es demasiado grasoso, así que me gustó más como primer de labios que como bálsamo, ya que el delineador y el labial se deslizaban con mucha facilidad al usarlo”.

ChapStick Total Hydration

Al igual que Vaseline, ChapStick es una marca con una larga y rica historia. Siempre la he asociado con el clásico ChapStick de cereza de mi juventud, así descubrir este bálsamo más cremoso fue una grata sorpresa. No nos pusimos de acuerdo sobre su hidratación, duración y sabor (sí, sabor), lo que le impidió obtener el segundo puesto, pero merece una mención honorífica.

Hidratación: “Era ligero, pero con esa textura suave y pegajosa que se mantenía, sin llegar a ser del todo pegajoso”, dijo Lauren. “Fue una sensación muy interesante, sorprendente y agradable”. El resto coincidimos en que se aplicaba fácilmente, pero Jodhaira y yo tuvimos experiencias similares: sentimos que, de hecho, nos resecaba los labios más de lo normal.

Duración: Jodhaira y yo notamos que teníamos que aplicarnos este bálsamo varias veces al día (“cada hora”, dijo ella), pero las demás personas que lo probaron opinaron que duraba unas horas. “[Realmente] parecía hidratar mis labios”, dijo Aileen. “Definitivamente mis labios se sentían más suaves. Lo usé antes de acostarme y todavía lo notaba un poco por la mañana”.

Aroma: Hubo opiniones variadas, algunas percibieron un ligero aroma a masa de pastel o, como dijo Jodhaira, a los caramelos Sugar Daddy que compraba en la tienda de Brooklyn. Aileen y Arianna no detectaron ningún aroma, lo que demuestra que era lo suficientemente suave como para pasar desapercibido para algunas personas. Pero a algunas nos pareció que tenía un sabor desagradable. “No me gustó el sabor, no sabría decir exactamente qué era, [pero] era raro”, dijo Yael. Lauren coincidió. “Sabía un poco a aceite mineral”, dijo. “Diría que era neutro, aunque un poco desagradable”.

Formato: Este bálsamo viene en un tubo mucho más fino que los de E.L.F., Laneige, Rhode y Summer Fridays, aunque contiene la misma cantidad de producto que los de E.L.F.

Debajo del maquillaje: Yael y yo pensamos que funcionaba bastante bien debajo del labial y el brillo. (Aun así, tuve que quitar un poco antes de aplicar el labial). Aileen comentó que era tan hidratante que el labial no se adhería bien, pero que funcionaba de maravilla con un delineador de labios debajo. “Además, tenía un brillo tan bonito que incluso parecía que llevaba labial cuando no lo tenía, así que me gustó mucho sobre los labios desnudos”, añadió.

Eos Natural Shea Lip Balm

Al igual que ChapStick y Vaseline, Eos es otro bálsamo labial de precio relativamente bajo que proporcionó una excelente hidratación y larga duración, con una consistencia más ligera que muchos otros de esta lista. Sin embargo, no pudimos soportar su aroma demasiado intenso.

Hidratación: Lo bueno es que este bálsamo hidrató los labios de todas, se aplicó con mucha suavidad y no era pegajoso. “Era suave y ligeramente ceroso, no muy espeso”, dijo Lauren. “Se sentía hidratante en la superficie, pero no estaba claro si penetraba”.

Duración: Aquí es donde nuestras opiniones difirieron un poco. Cuatro de nosotras pensamos que este bálsamo duraba mucho tiempo. “Me sorprendió gratamente lo mucho que me gustó este bálsamo labial”, dijo Jodhaira. “Es superduradero y mantuvo mis labios hidratados prácticamente todo el día”. Pero Yael y yo descubrimos que teníamos que reaplicarlo cada hora para sentir nuestros labios suaves.

Aroma: El aroma de este bálsamo recibió críticas negativas casi unánimes. No soporté el intenso olor a pastel de vainilla. Aileen lo describió como “empalagoso” y Lauren dijo que tampoco le gustaba. “Huele a galletas de azúcar glaseadas, de esas del supermercado con chispas de colores”, comentó Jodhaira. “El aroma es demasiado fuerte, y cuanto más me lo aplicaba, menos me gustaba”.

Formato: Este fue uno de los dos bálsamos labiales en barra que evaluamos (el otro fue Aquaphor, que se menciona más adelante). Aileen comentó que el envase rosa era “lindo”, pero que parecía más bien diseñado para adolescentes. A mí me pareció más voluminoso que los tubos, y de hecho se rompió; dos partes se separaron tras unos días de uso. Pude seguir usando el bálsamo, pero tenía que volver a armar la barra cada vez que lo aplicaba.

Debajo del maquillaje: Aquí es donde este bálsamo labial destacó. Es mucho más ligero que los demás, así que pude aplicar labial, brillo o delineador de labios directamente encima sin que afectara mi maquillaje.

Otros bálsamos labiales que evaluamos

Algunos de estos bálsamos labiales eran mejores que otros, pero a los cuatro les faltaba esa magia necesaria para entrar en nuestra lista de los mejores.

Aquaphor Healing Balm Stick

Coincidimos en que este bálsamo en barra de Aquaphor dejaba los labios suaves e hidratados, pero también lo describieron como “ligero”, “ceroso” y “un poco aburrido”. A veces, lo aburrido puede ser bueno, sobre todo si prefieres la fórmula sin perfume de este bálsamo y su envase en barra, más grande de lo habitual, que da la impresión de que durará mucho. Sin embargo, Jodhaira y yo usamos habitualmente la pomada reparadora de Aquaphor que viene en frasco y nos pareció más duradera e hidratante que la barra. Este bálsamo también fue descrito como “poco efectivo” bajo el maquillaje.

E.L.F. Squeeze Me Lip Balm

Este bálsamo labial de E.L.F. se aplicó fácilmente por todas y la mayoría lo sintió hidratante. Pero cuando Jodhaira se miró al espejo antes de salir, notó que se le había acumulado una gran cantidad en el centro de los labios. La mayoría tuvimos que reaplicarlo varias veces al día, y Lauren describió el aroma dulce a vainilla como “un tanto desagradable”. “No lo usaría”, dijo Aileen. “Supongo que podría servir en un apuro, pero no hidrata mucho ni se ve bien debajo del maquillaje, así que no veo motivo para comprarlo”.

Laniege Lip Glowy Balm

No cabe duda de que este bálsamo labial de Laneige es hidratante, pero también lo encontramos pegajoso, al menos hasta que se absorbió. “Me dejó los labios grasosos, como resbaladizos después de aplicarlo”, dijo Jodhaira. “A veces me aplico aceite de jojoba en la piel en invierno porque la calefacción central de mi edificio reseca mucho, y con este bálsamo sentí como si me hubiera aplicado lo mismo en los labios. Simplemente se quedó ahí sin “curar” mis labios “resecos”. Sin embargo, nos encantó el aroma: un toque de vainilla y galletas recién horneadas. Quedaba bien debajo del maquillaje, pero la mayoría no estábamos seguras de si lo volveríamos a comprar. Como dijo Aileen: “$19 es mucho dinero para un bálsamo labial, y no funcionó tan bien como para que lo comprara por mi cuenta”.

Rhode Peptide Lip Treatment

Estábamos todas emocionadas por probar este bálsamo labial de moda de su famosa fundadora, Hailey Bieber, y era uno de nuestros favoritos, para Lauren y para mí, pero éramos la excepción. A nuestras compañeras les pareció demasiado pegajoso, pastoso y no tan hidratante como otros. “El primer día que lo usé, se me pelaron los labios, algo inusual en mí con un bálsamo labial normal”, comentó Arianna. “Sin embargo, al segundo día pareció funcionar un poco mejor y mis labios se sentían suaves e hidratados”.

Me encantó cómo se veía debajo del brillo labial con un poco de delineador (tiene un brillo natural precioso por sí solo), y Yael coincidió en que era “sin duda una buena base para el brillo”. Además, no tiene perfume ni sabor extraño. Es más caro que la mayoría de los otros bálsamos, pero su envase también es más grande (similar al de Summer Fridays, aunque el bálsamo de Summer Fridays contiene más producto). Aun así, no logró convencernos lo suficiente como para colocarlo entre los cuatro mejores. “Era un poco pegajoso al aplicarlo, y no le vi mucho sentido a gastar tanto en un bálsamo”, dijo Aileen. “No fue un tratamiento milagroso. Sí hizo que mis labios finos se vieran un poco más carnosos, pero no tanto como para usarlo con regularidad”.

¿Qué ingredientes del bálsamo labial debes evitar?

Sabemos que es casi un sacrilegio excluir algunos de los bálsamos labiales y ChapSticks más populares de esta evaluación, pero hay una razón por la que tu favorito no entró en la lista. Si bien CR no analizó en profundidad los ingredientes de cada bálsamo labial que evaluamos, elegimos cuidadosamente productos que no contuvieran lo que la Academia Americana de Dermatología (AAD) considera “ingredientes que se deben evitar cuando los labios están agrietados”. Se recomienda evitar en los bálsamos labiales ingredientes como el alcanfor y el eucalipto, la lanolina, el mentol, el ácido salicílico y saborizantes como la menta y la canela. Clásicos como el bálsamo labial Burt’s Bees, el ChapStick Original y el bálsamo labial hidratante Carmex contenían algunos de estos ingredientes, por lo que los omitimos de nuestra evaluación.

CR ya ha informado que la vaselina puede contaminarse con subproductos (hidrocarburos aromáticos policíclicos) durante el proceso de fabricación, los cuales podrían ser perjudiciales. Nos pusimos en contacto con la AAD para solicitar su recomendación sobre la vaselina y nos enviaron consejos sobre su uso para el cuidado de la piel, incluso para aliviar la sequedad en los labios.

Cómo evaluamos los bálsamos labiales

Nosotras (seis evaluadoras de CR) probamos los ocho bálsamos labiales, usándolos durante dos días cada uno. Tomamos nota de la hidratación que proporcionaban a nuestros labios, la frecuencia con la que debíamos reaplicarlos, si su aroma era agradable, tolerable o demasiado intenso, y si tenían sabor perceptible. Quienes usamos maquillaje probamos los bálsamos debajo de labial, brillo y delineador para evaluar si cada uno complementaba o dificultaba nuestro maquillaje. También registramos la presentación (envase), la textura y la facilidad de aplicación de cada bálsamo.

