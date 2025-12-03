Inmigrantes prefieren seguir en EE.UU. pese al riesgo de deportación: estudio explica por qué

A medida que se endurecen las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, miles de inmigrantes, incluidos quienes no tienen documentación válida para residir en el país, reconocen sentir mayor temor ante las deportaciones. Sin embargo, un nuevo estudio reveló algo clave: aun bajo presión, la mayoría prefiere permanecer en territorio estadounidense.

Según datos de la Kaiser Family Foundation (KFF), obtenidos tras encuestar a 1,805 inmigrantes entre agosto y octubre de 2025, la convicción de que en Estados Unidos aún existe la posibilidad de construir un futuro más estable que en sus países de origen, crece a la par con el miedo a la deportación.

Por qué prefieren quedarse en EE.UU. pese al riesgo de deportación

El estudio explica que muchos inmigrantes siguen apostando por Estados Unidos porque identifican oportunidades que no encontrarían en sus países. La idea del “sueño americano” continúa vigente, sobre todo al pensar en el futuro de sus hijos.

Según los datos recopilados, cerca del 80% considera que está en camino de alcanzarlo o que ya lo logró, incluso entre quienes no tienen estatus legal.

La comparación con sus vidas previas explica esa determinación. Los encuestados aseguraron haber mejorado en distintos ámbitos desde su llegada:

Situación financiera: 70%

70% Situación laboral: 65%

65% Oportunidades educativas para sus hijos: 74%

74% Seguridad: casi 50%

Estas mejoras, sumadas a la idea de estabilidad a largo plazo, pesan más que el miedo a ser deportados.

Quiénes son los inmigrantes que participaron en el estudio

La encuesta refleja la diversidad de la población inmigrante en Estados Unidos: 41% es de origen latino, 46% no cuenta con ciudadanía estadounidense y 3 de cada 4 lleva más de una década viviendo en el país.

Además, el 53% asegura dominar el inglés, un dato que ayuda a explicar su integración en distintos sectores laborales.

A pesar del panorama actual, la mitad dijo que, si tuviera que decidir nuevamente, volvería a migrar a Estados Unidos. Esta postura coincide con resultados reportados hace dos años, lo que indica una percepción estable.

Incluso, el estudio no mostró posturas radicales ante las políticas de Trump, todo lo contrario. Un 40% de los inmigrantes encuestados cree que las políticas migratorias “son necesarias”, mientras que un 22% se muestra “satisfecho” y un 15% afirma sentirse “orgulloso”.

