Esposa de Marine veterano es detenida por ICE en una entrevista de Green Card 

Una mujer originaria de Tailandia fue detenida por agentes de inmigración cuando acudía a una entrevista para ajustar su estatus migratorio en San Diego.

Su esposo, un veterano de la Marina, aseguró que la situación lo dejó desconcertado y profundamente afectado, mientras su defensa legal intenta revertir el proceso que quedó suspendido casi desde el inicio.

Detención durante la entrevista migratoria

Chanidaphon Sopimpa acudió a una cita oficial de residencia permanente acompañada de su esposo, Samuel Shasteen, en las instalaciones de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Allí, de acuerdo con el testimonio de su abogado Derek Poulsen a Newsweek, fue interceptada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y detenida inmediatamente después de la reunión.

La presencia de agentes de ICE mantiene en alerta a la comunidad inmigrante en varias ciudades estadounidenses. Crédito: Yuki Iwamura | AP

El arresto ocurrió el mes pasado y desde entonces Sopimpa permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Otay Mesa. Según explicó su abogado, la ciudad ha visto un incremento reciente de detenciones durante entrevistas de Green Card, algo poco común para cónyuges de ciudadanos estadounidenses que ingresaron legalmente al país.

Postura oficial y motivos del arresto

Según declaraciones entregadas a Newsweek, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Sopimpa ingresó a Estados Unidos en 2022 con una visa de turista B-2 y se quedó más tiempo del permitido. La subsecretaria Tricia McLaughlin reiteró que iniciar un trámite de residencia “no otorga estatus legal” y que, por lo tanto, la detención fue procedente bajo las normas vigentes.

ICE también señaló que su situación migratoria irregular fue la causa directa del arresto. Aunque no existen antecedentes penales adicionales, las autoridades sostienen que la sobreestadía constituye una violación migratoria suficiente para justificar su detención.

La vida de Chanidaphon en Estados Unidos

Sopimpa llegó desde Tailandia hace tres años y permaneció en Estados Unidos después de vencida su visa, mientras construía una nueva vida en San Diego. De acuerdo con KNSD, conoció a Shasteen en 2022, poco después de que él perdiera a su esposa a causa de cáncer, lo que marcó el inicio de una relación que ambos describieron como genuina y estable.

La pareja contrajo matrimonio y comenzó el proceso formal para obtener la tarjeta de residencia, convencidos de que cumplían con todos los requisitos. Su abogado destacó que, históricamente, los casos de cónyuges de ciudadanos estadounidenses que ingresaron legalmente no suelen derivar en arrestos, especialmente cuando se demuestra un matrimonio legítimo y sin antecedentes criminales.

Desde su detención, la familia intenta mantener el contacto mientras su defensa prepara una solicitud de liberación bajo fianza. El abogado también explicó que, debido al arresto, el trámite migratorio debe reiniciarse prácticamente desde cero, lo que añade más incertidumbre al proceso.

Un futuro suspendido

Mientras aguarda respuestas, Shasteen afirma sentirse “traicionado”, señalando que como veterano dedicó su vida al servicio del país y ahora enfrenta una situación que nunca imaginó. El equipo legal de Sopimpa buscará su liberación y la reanudación del proceso migratorio, aunque el camino podría extenderse por meses.

