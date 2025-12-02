Pastor amenaza a mujer con llamar a ICE por un espacio de estacionamiento 

Un video que circula en redes mostró a un pastor de la New Shiloh Missionary Baptist Church en San Diego amenazando con denunciar a una mujer hispana ante ICE durante una disputa por un lugar para estacionar.

El incidente, ocurrido el 30 de noviembre, ha causado indignación y pone en evidencia el temor latente en comunidades inmigrantes.

¿Qué sucede en el video?

De acuerdo con Newsweek y el video compartido en redes sociales, la grabación, filmada frente a la iglesia New Shiloh, muestra al pastor, vestido con traje, discutiendo con la mujer cerca de su vehículo.

Durante la confrontación, de la cual no se tiene claro el origen o razón, el pastor dice sobre ella a un hombre que lo acompaña: “Let ICE, call ICE on them”, (“Que ICE lo llame, que llamen a ICE”), refiriéndose al posible reporte migratorio.

Baptist pastor orders the church deacon to "Call ICE" on woman—for speaking Spanish during parking dispute.



"She may have papers," pastor says. "Just call ICE over to look into it."



"I do have papers," woman filming replies.



"OK, call ICE, I'll pay for it," pastor insists.… pic.twitter.com/EpE3bHgEBM — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) December 2, 2025

La mujer responde firme: “Ok, call ICE. I have papers”, (“Está bien, llama a ICE. Tengo papeles”). El intercambio ha generado un fuerte debate sobre si se trató de una amenaza real basada en xenofobia, abuso de autoridad moral o simplemente una reacción desmedida ante un conflicto de estacionamiento.

Hasta ahora, la iglesia no ha emitido pronunciamiento público alguno sobre lo ocurrido, a pesar de que su reputación en plataformas de reseñas se vio afectada: recibió numerosas valoraciones negativas tras la viralización del video.

Reacciones y repercusiones en redes y comunidad

Usuarios que han visto el video criticaron duramente el accionar del pastor, describiéndolo como incoherente con los valores de compasión y solidaridad que predican las iglesias. Muchos señalaron la amenaza como un abuso de poder espiritual y una exposición de la precariedad que viven migrantes en EE.UU.

Además, miembros de la comunidad local expresaron su temor de que este tipo de incidentes generen desconfianza hacia instituciones religiosas y agraven la sensación de inseguridad entre inmigrantes. Varias de estas personas comentan que se sienten vulnerables incluso en lugares de culto.

Aunque no hay indicios públicos de acciones legales contra el pastor o la iglesia, el video ya representa un llamado de alerta.

