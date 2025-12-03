Mayoría de las personas presenta deficiencia de omega-3, vital para la salud cardiovascular y desarrollo cognitivo
El omega-3 es vital para el funcionamiento del organismo humano, pero debe ser adquirido a través de la dieta, ya que el cuerpo no lo produce por sí mismo
Una investigación reciente revela que una gran parte de la población mundial no logra la ingesta recomendada de omega-3, específicamente de ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), fundamentales para la salud cardiovascular y el desarrollo cerebral.
Expertos como el Dr. Tony Banerjee, entrevistado por Newsweek, destacan que los obstáculos incluyen la presión económica, la disponibilidad reducida de pescado y patrones dietéticos culturales que dificultan el consumo regular de pescado graso.
“Los ácidos grasos omega-3 no son una moda pasajera; son nutrientes esenciales relacionados con la salud cardíaca, el desarrollo cerebral, el control de la inflamación y el envejecimiento saludable”, afirma.
La British Heart Foundation detalla que el omega-3 es vital para el funcionamiento del cuerpo, pero debe ser adquirido a través de la dieta, ya que el cuerpo no lo produce por sí mismo.
Beneficios del omega-3
Desde el desarrollo cognitivo en la infancia hasta la prevención de la depresión y el deterioro cognitivo en la edad adulta, el consumo de omega-3 está vinculado a múltiples beneficios para la salud a lo largo de la vida.
Los ácidos grasos omega-3 ofrecen beneficios clave para la salud cardiovascular, cerebral y antiinflamatoria, respaldados por múltiples estudios.
Salud cardiovascular. Reducen los triglicéridos en sangre, la presión arterial y el riesgo de coágulos, mejorando la función de los vasos sanguíneos. También previenen arritmias y protegen contra infartos y accidentes cerebrovasculares.
Salud cerebral y mental. Apoyan el desarrollo del cerebro y los ojos en fetos, y ayudan a reducir síntomas de depresión y ansiedad. Mejoran la actividad celular cerebral, aumentando sustancias como serotonina y dopamina.
Reducción de inflamación. Ejercen efectos antiinflamatorios que alivian condiciones como artritis reumatoide, osteoartritis y recuperación muscular post-ejercicio. Benefician la piel al prevenir acné y psoriasis, y fortalecen el sistema inmunológico.
Incrementar ingesta de omega-3
Se recomienda que los adultos consuman 250 mg por día de EPA y DHA combinados, mientras que la ingesta debe incrementarse entre 100 y 200 mg adicionales de DHA para las mujeres embarazadas
Banerjee recomienda consumir pescado graso al menos una o dos veces por semana, siendo la caballa, salmón y sardinas algunas de las mejores fuentes.
Para aquellos que no consumen pescado, los suplementos de omega-3 derivados de algas ofrecen una alternativa efectiva, cumpliendo con las recomendaciones necesarias para el bienestar general.
No obstante, dosis demasiado altas de omega-3 pueden causar sangrado, problemas digestivos o arritmias. Lo recomendable es limitarse a 250-500 mg EPA/DHA diarios sin supervisión médica.
Interacción del omega-3 y otros nutrientes
La combinación entre la omega-3 con otros nutrientes puede ser muy positiva. Por ejemplo, la vitamina E actúa como antioxidante junto a los omega-3, protegiendo la salud cardiovascular y cerebral al prevenir oxidación de los ácidos grasos.
Los omega-3 y el magnesio no presentan interacciones negativas, no compiten en absorción y pueden complementarse en rutinas diarias.
