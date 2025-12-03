Mayoría de las personas presenta deficiencia de omega-3, vital para la salud cardiovascular y desarrollo cognitivo

Una investigación reciente revela que una gran parte de la población mundial no logra la ingesta recomendada de omega-3, específicamente de ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), fundamentales para la salud cardiovascular y el desarrollo cerebral.

Expertos como el Dr. Tony Banerjee, entrevistado por Newsweek, destacan que los obstáculos incluyen la presión económica, la disponibilidad reducida de pescado y patrones dietéticos culturales que dificultan el consumo regular de pescado graso.

“Los ácidos grasos omega-3 no son una moda pasajera; son nutrientes esenciales relacionados con la salud cardíaca, el desarrollo cerebral, el control de la inflamación y el envejecimiento saludable”, afirma.

La British Heart Foundation detalla que el omega-3 es vital para el funcionamiento del cuerpo, pero debe ser adquirido a través de la dieta, ya que el cuerpo no lo produce por sí mismo.

Beneficios del omega-3

Desde el desarrollo cognitivo en la infancia hasta la prevención de la depresión y el deterioro cognitivo en la edad adulta, el consumo de omega-3 está vinculado a múltiples beneficios para la salud a lo largo de la vida.

Los ácidos grasos omega-3 ofrecen beneficios clave para la salud cardiovascular, cerebral y antiinflamatoria, respaldados por múltiples estudios.

Salud cardiovascular. Reducen los triglicéridos en sangre, la presión arterial y el riesgo de coágulos, mejorando la función de los vasos sanguíneos. También previenen arritmias y protegen contra infartos y accidentes cerebrovasculares.

Salud cerebral y mental. Apoyan el desarrollo del cerebro y los ojos en fetos, y ayudan a reducir síntomas de depresión y ansiedad. Mejoran la actividad celular cerebral, aumentando sustancias como serotonina y dopamina.

Reducción de inflamación. Ejercen efectos antiinflamatorios que alivian condiciones como artritis reumatoide, osteoartritis y recuperación muscular post-ejercicio. Benefician la piel al prevenir acné y psoriasis, y fortalecen el sistema inmunológico.

Incrementar ingesta de omega-3

Se recomienda que los adultos consuman 250 mg por día de EPA y DHA combinados, mientras que la ingesta debe incrementarse entre 100 y 200 mg adicionales de DHA para las mujeres embarazadas

Banerjee recomienda consumir pescado graso al menos una o dos veces por semana, siendo la caballa, salmón y sardinas algunas de las mejores fuentes.

Para aquellos que no consumen pescado, los suplementos de omega-3 derivados de algas ofrecen una alternativa efectiva, cumpliendo con las recomendaciones necesarias para el bienestar general.

No obstante, dosis demasiado altas de omega-3 pueden causar sangrado, problemas digestivos o arritmias. Lo recomendable es limitarse a 250-500 mg EPA/DHA diarios sin supervisión médica.

Interacción del omega-3 y otros nutrientes

La combinación entre la omega-3 con otros nutrientes puede ser muy positiva. Por ejemplo, la vitamina E actúa como antioxidante junto a los omega-3, protegiendo la salud cardiovascular y cerebral al prevenir oxidación de los ácidos grasos.

Los omega-3 y el magnesio no presentan interacciones negativas, no compiten en absorción y pueden complementarse en rutinas diarias.

