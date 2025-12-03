Trump destaca el triunfo republicano en las elecciones de especiales de Tennessee

El presidente Donald Trump elogió al republicano Matthew Robert Van Epps por haber derrotado a la demócrata Aftyn Alyssa Behn en las elecciones especiales para la Cámara de Representantes, lo cual considera un ejemplo de la fortaleza de los conservadores.

Con este triunfo, además de poner fin al despertar que habían mostrado los demócratas hace unas semanas al ganar las elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey, a la alcaldía de Nueva York, y en el referéndum sobre la redistribución de los distritos electorales en California, los republicanos lograron conservar el escaño que anteriormente ocupaba el exrepresentante Mark Green, quien renunció hace cuatro meses para aceptar un trabajo en el sector privado.

Previo a los sufragios, existía la posibilidad de que los conservadores perdieran en un distrito donde el año pasado Donald Trump conquistó una victoria por 22 puntos porcentuales.

A pesar del revés en las urnas, el Partido Demócrata mostró un desempeño superior al que lo había venido caracterizando en un distrito ampliamente republicano.

Matt Van Epps logró imponerse a la aguerrida demócrata Aftyn Alyssa Behn cuyo apoyo de la ciudadanía fue mayor al esperado al inicio de las campañas en Tennessee. (Crédito: George Walker IV / AP)

Matt Van Epps, quien anteriormente se desempeñaba como comisionado del Departamento de Servicios Generales de Tennessee, contaba con el respaldo del presidente Donald Trump.

Al conocer el resultado, el magnate neoyorquino recurrió a la plataforma Truth Social para recordarles a sus opositores que el dinero invertido en la campaña de su candidato no resultó suficiente para darle la victoria.

“Los demócratas de izquierda radical le dieron todo, incluso millones de dólares. ¡Otra gran noche para el Partido Republicano!”, escribió Trump.

A través de un discurso, el ganador de las elecciones especiales señaló que uno de sus principales compromisos será hacer lo necesario para tratar que el coste de vida se reduzca.

“Estamos del lado de los estadounidenses trabajadores. Lucharé para bajar los precios, ofrecer salarios más altos y hacer que la vida sea más asequible para las familias de Tennessee. Agradecemos al presidente su apoyo incondicional, que impulsó este movimiento y nos catapultó a la victoria”, expresó.

Cabe señalar que, en cuanto Van Epps preste juramento, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes aumentará a 220-213. Sin embargo, esta corta ventaja se reducirá en enero cuando la representante Georgia Marjorie Taylor Greene renuncie abriendo la posibilidad de que su puesto pueda recaer en poder de los demócratas.