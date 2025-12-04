Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 4 al 10 de diciembre

Jueves 4

Holidays en Universal Studios

Las fiestas decembrinas ya se están a todo vapor en Universal Studios (100 Universal City Dr., Los Angeles) con Grinchmas, una celebración inspirada en los personajes del Dr. Seuss; Christmas en el Wizarding World of Harry Potter; Joyful Holidays en Super Nintendo World y más. Termina el 4 de enero. Boletos desde $109. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Cortesía

Enchanted en Descanso Gardens

Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) tiene en sus jardines el espectáculo Enchanted Forest of Light, una experiencia nocturna interactiva de luces y adornos desplegada en las áreas más icónicas de este jardín. Termina el 4 de enero. Boletos desde $10. Informes descansogardens.org.

Foto: Cortesía

Ángela Aguilar en el Dolby

Como parte de su gira Libre corazón, la cantante Ángela Aguilar hará una parada en el teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles), donde interpretará los éxitos de su carrera. Hoy jueves a las 8 pm. Boletos desde $50. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Carlos Latapi | Cortesía

Twenty Sided Tavern en el Teatro Montalbán

Dungeons and Dragons: The Twenty-Sided Tavern, en el teatro Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles) es un espectáculo interactivo en vivo que combina teatro, videojuegos y narración, y permite al público participar en el destino de la historia. Termina el 21 de diciembre. Boletos desde $37. Informes themontalban.com.

Nutcracker en el Sierra Madre Playhouse

La compañía de títeres Bob Baker regresa al Sierra Madre Playhouse (87 W. Sierra Madre Blvd., Sierra Madre) con una adaptación con títeres del ballet Nutcracker. En días selectos hasta el 4 de enero. Boletos desde $25. Informes sierramadreplayhouse.org.

Foto: Cortesía

Viernes 5

Silvana Estrada en el Belasco

La cantante veracruzana de música indie, Silvana Estrada, trae su arte al teatro The Belasco (1050 S. Hill St., Los Angeles), donde presentará su gira Vendrán suaves lluvias, también nombre de su nuevo álbum. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $42. Informes ticketmaster.com.

Foto: Sol Talamantes Crédito: Cortesía

Teatro latino en la catedral

La Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin, adaptación de Evelina Fernández del texto Nican Mopohua, del siglo 16, se presentará en la Catedral de Nuestra Señora de los ángeles (555 W. Temple St., Los Angeles) bajo la producción de la Latino Theater Company. Viernes y sábado a las 7 pm. Entrada gratuita. Informes latinotheaterco.org.

Foto: Cortesía

Fiestas navideñas en Castle Park

El Castle Park (3500 Polk St., Riverside) está celebrando las fiestas decembrinas con A Royal Holiday at Castle Park, que incluye la Royal Holiday Village, con un árbol iluminado, nieve artificial y presentaciones en vivo; paseos en tren, autos antiguos, un carrusel con Santa, actividades manuales, coros de jóvenes, una fiesta para bailar y más. De viernes a domingo hasta el 28 de diciembre. Boletos desde $30. Informes castlepark.com.

Sábado 6

Aterciopelados en el Regent

La banda de rock indie, Aterciopelados, visitará la ciudad para ofrecer un show en el teatro Regent (448 S. Main St., Los Angeles) como parte de su gira Genes rebeldes. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Kenny Ortega en el museo Academy

El destacado coreógrafo Kenny Ortega participará en Choreographing a Legacy with Kenny Ortega, una sesión de preguntas y respuesta en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), donde hablará de su carrera y de su trabajo en cintas como Hocus Pocus (1993) y High School Musical (2006). Sábado a las 6 pm. Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Cortesía

Charla sobre arte en el museo Getty

Luis de Morales: A Close Look at a Spanish Renaissance Painting en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) es una charla que se enfocará en la rara y recientemente descubierta obra, Cristo cargando la cruz, del español Luis de Morales, pintor del siglo 16. En exhibición en el pabellón norte del museo. Sábado a las 11 am; también disponible en línea. Evento gratuito. Informes getty.edu.

Foto: The J. Paul Getty Museum

Martes 9

Cine en el MoMA

El Museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta MoMA Contenders, una serie de cine con proyecciones y sesiones de preguntas y respuestas exclusivas con el elenco y los cineastas. El martes se presenta Frankenstein, de Guillermo del Toro, a las 7:30 pm., y el miércoles, If I Had Legs I’d Kick You, de Mary Bronstein, a las 7:30 pm. Boletos desde $10. Informes hammer.ucla.edu.