Carolina Mama, entre la música, el activismo y el cine

Carolina Mama siempre tuvo claro que la música era lo que llenaba su alma. Pero cuando terminó la secundaria, su familia la convenció de que no era una carrera rentable, que no iba a vivir de cantar y componer. Entonces, Carolina, que desde muy pequeña era diestra con la cámara de fotos, cambió su carrera por la de cine.

“Fue una decisión difícil porque la mayoría de los colegas y amigos que yo tenía estaban todos yendo a estudiar música”, contó la artista. “Yo me fui a la carrera de cine porque me daba más posibilidades, creo yo, económicas y rápidas de crear”.

Sin embargo, a pesar de haberse graduado en cinematografía, nunca dejó de hacer música y de cantar con bandas. Hasta que una tragedia le cambió la vida. Una noche, cuando tenía 23 años, luego de asistir al concierto de un artista que admiraba mucho, un hombre que la siguió por ocho cuadras por un barrio de Buenos Aires, entró a su casa y la atacó de una forma tan brutal, que nadie se explica cómo es que quedó viva.

Cuando Carolina despertó, estaba en el hospital, y pensó que haber sobrevivido a ese ataque la colocaba en el 5 por ciento de mujeres que sobreviven ataques feminicidas.

“La música fue lo único que me permitió continuar”, dijo. “Y fue esa decisión a los 23 de decir, ‘no, me voy a formar en esto’; me llevó un par de años volver a armarme como persona, como mujer”.

A los 26 años, Carolina envió solicitudes a varias escuelas de música de Estados Unidos y en todas fue aceptada. Se mudó a este país dejando atrás una prometedora carrera en el cine. Luego se graduó de la New School for Jazz and Contemporary Music en Nueva York.

Ahora está estrenando su álbum debut, “Amina”, que incluye diez temas y que en sus ritmos integra influencias de música del norte de África, folclor latinoamericano, jazz, R&B, hip hop y otros.

“Amina” está inspirado en Amina El Filali, una niña marroquí que a los 16 años se suicidó tomando veneno luego de que fuera obligada a casarse con el hombre que la había violado cuando ella tenía 13 años. El álbum es un homenaje a las mujeres que se han enfrentado a la adversidad y es un llamado a la acción por la igualdad de género.

“Se lo dedico a ella y a todas las que no están”, dijo. “Porque creo que fue duro para mí volver a creer en la vida, y hay muchas mujeres que no pueden creer en la vida después de eventos así”.

Por ahora, Carolina y su equipo están planeando una gira por Europa y luego irá a Argentina, Chile y Brasil. En Estados Unidos todavía no hay nada concreto, aunque el año pasado presentó el disco junto a su banda de catorce miembros en el prestigioso Lincoln Center de Nueva York.

También continúa con proyectos de cine y fotografía. Este año fue a filmar una película a Vietnam.

“Es como si la música y el cine fueran mis amantes”, dijo. “Voy con uno y voy con el otro y me quedo un rato y gozas a uno y gozas al otro […] El cine y la música son dos artes muy complejos, pero yo tengo el privilegio de poder hacer las dos cosas”.