Conductor de Uber es acusado de violar a una pasajera inconsciente en Kentucky

Las autoridades de Kentucky arrestaron a un conductor de Uber acusado de violar a una pasajera que se encontraba inconsciente durante un viaje a su casa.

El sospechoso, Clifford E. Partin, de 61 años, habría cometido la agresión tras recoger a la mujer en la ciudad de Richmond en agosto, según los documentos policiales difundidos por medios locales.

La víctima, que había ingerido alcohol en una fiesta y decidió no conducir, pidió un Uber para regresar a su domicilio. Sin embargo, poco después de iniciar el trayecto se desmayó dentro del vehículo, momento en el que, según la investigación, el conductor aprovechó para desviarse hacia un área apartada y oculta por arbustos.

Desvío de ruta y agresión sexual

De acuerdo con la declaración de la víctima, cuando recuperó la conciencia se encontraba dentro de un estacionamiento. Fue allí donde exigió al conductor que terminara el viaje y la llevara a casa.

Atemorizada por la agresión y sin querer revelar su dirección exacta, la mujer pidió que la dejara en las cercanías de su vivienda y completó el recorrido corriendo.

Más tarde, solicitó atención médica y acudió a las autoridades para denunciar lo ocurrido.

Evidencia clave: GPS y cámaras

La investigación policial corroboró la versión de la víctima mediante los datos de ubicación registrados por la aplicación de Uber, los cuales mostraban que el vehículo se había detenido durante aproximadamente 25 minutos en el estacionamiento señalado. Imágenes de cámaras de vigilancia también registraron la presencia del automóvil en ese lugar durante ese lapso.

Los agentes señalaron que Partin acordó someterse a una prueba de polígrafo. Durante el proceso, el hombre admitió haber violado a la pasajera, según se detalla en los reportes policiales.

Cargos y detención

Tras su confesión, Partin fue acusado de violación en primer grado y sodomía en primer grado contra una persona incapaz de consentir debido a su estado. Fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Madison, donde permanece recluido con una fianza fijada en $100,000 dólares.

Las autoridades no han divulgado más detalles sobre la audiencia inicial ni sobre la representación legal del acusado.

