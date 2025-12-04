Exmisionero de Ohio es acusado en EE.UU. por abusar sexualmente de 4 niños en Haití

Un exmisionero del estado de Ohio fue acusado formalmente por autoridades federales de Estados Unidos por presuntas conductas sexuales ilícitas contra cuatro menores en Haití a lo largo de varios años.

Jeriah Mast, de 44 años, oriundo de Millersburg, habría cometido los hechos durante múltiples visitas misioneras realizadas entre 2002 y 2019, según la acusación reseñada por AP.

Durante parte de ese período, Mast trabajó con Christian Aid Ministries (CAM), una organización con sede en Millersburg que coordina misiones y labores humanitarias para comunidades amish, menonitas conservadoras y grupos afines.

Las autoridades señalaron que el ahora acusado admitió haber abusado de unas 30 víctimas en Haití, además de otras en Ohio, lo que desató un escándalo que en 2019 llamó la atención sobre patrones de abuso en comunidades religiosas cerradas.

Segundo proceso judicial contra Mast

Este nuevo caso federal se suma a una condena previa. En 2019, Mast fue sentenciado en el condado de Holmes a nueve años de prisión tras declararse culpable de abusar sexualmente de dos menores en Ohio. Sin embargo, obtuvo libertad condicional anticipada en octubre de 2024, tras cumplir poco menos de seis años de la pena.

El juez que autorizó su liberación destacó su “historial ejemplar” en prisión y el “remordimiento demostrado” por los crímenes cometidos. Como parte de su libertad vigilada, Mast debía cumplir un programa intensivo para ofensores sexuales.

Pero el 5 de noviembre fue nuevamente arrestado, esta vez por cargos federales relacionados con presuntos abusos cometidos durante sus viajes a Haití. Su audiencia está prevista en un tribunal federal de Cleveland.

Detalles de la acusación federal

Los cargos se fundamentan en una ley estadounidense que prohíbe a los ciudadanos viajar al extranjero para participar en conductas sexuales ilícitas con menores.

Según documentos judiciales, Mast habría abusado de cuatro niños diferentes en 2004, 2007 y 2011.

Uno de los casos describe a un menor de 13 años que habría sido víctima dentro de una tienda de campaña durante una misión.

La denuncia penal federal está basada en la investigación del agente especial Jason M. Guyton, quien detalló que Mast reconoció haber abusado de decenas de niños en Haití entre 2003 y 2019.

“El comportamiento descrito en estas acusaciones es reprensible. Será perseguido con todo el rigor de la ley”, afirmó el fiscal federal David M. Toepfer, agradeciendo la labor de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina del Sheriff del Condado de Holmes.

Repercusiones en las comunidades religiosas y en Christian Aid Ministries

El caso ha generado preocupación dentro de comunidades amish, menonitas conservadoras e iglesias relacionadas, grupos conocidos por su fuerte aislamiento y por tratar de manejar internamente situaciones de abuso.

Diversos defensores han denunciado que en estas comunidades las víctimas suelen enfrentar presiones para perdonar a los agresores y evitar procesos judiciales externos.

En 2019, CAM enfrentó críticas tras revelarse que dos de sus gerentes sabían desde 2013 que Mast había confesado conductas inapropiadas con jóvenes, pero lo mantuvieron en funciones.

La organización no emitió comentarios inmediatos sobre los nuevos cargos.

Antecedentes: misión en Haití y secuestro de 2021

CAM ha mantenido operaciones en Haití durante décadas, y su labor cobró notoriedad mundial en 2021 cuando 17 misioneros y familiares fueron secuestrados por una pandilla. Las víctimas fueron liberadas ese mismo año, algunas mediante rescate y otras tras huir.

El miércoles, el presunto líder de la pandilla responsable del secuestro, Joly Germine, fue sentenciado a cadena perpetua en un tribunal federal de Washington.



Sigue leyendo:

– Washington ordena salir de Haití a su personal diplomático ante la extrema violencia que se vive

– Estados Unidos urge a sus ciudadanos a abandonar Haití cuanto antes

– Haití registra al menos 160 linchamientos en un mes